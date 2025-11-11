Ảnh minh họa tàu khu trục lớp Zumwalt DDG 1000, một lớp tàu chiến đấu mặt nước đa nhiệm vụ mới của Hải quân Hoa Kỳ.

Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện kế hoạch hiện đại hóa lớn bằng cách điều động các tàu chiến và tàu ngầm tiên tiến đến Hawaii, nhằm tăng cường khả năng răn đe trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Theo đó, Trân Châu Cảng sẽ trở thành căn cứ đầu tiên của Mỹ sở hữu hạm đội tàu mặt nước và tàu ngầm trang bị vũ khí siêu vượt âm vào năm 2030.

Trọng tâm của kế hoạch là triển khai các tàu và tàu ngầm được trang bị hệ thống Conventional Prompt Strike (CPS) – tên lửa siêu vượt âm đầu tiên được phóng từ biển của Hải quân Mỹ.

Việc bố trí các khí tài tấn công tốc độ cao gần vùng biển tranh chấp sẽ giúp rút ngắn thời gian phản ứng và tăng cường khả năng răn đe.

Theo tài liệu của Hải quân và các báo cáo từ Naval News, toàn bộ 3 tàu khu trục lớp Zumwalt cùng một số tàu ngầm lớp Virginia sẽ được bố trí tại căn cứ liên hợp Pearl Harbor–Hickam.

Công tác nâng cấp hạ tầng như hệ thống điện và cầu cảng đang được triển khai để phục vụ các nền tảng tiên tiến này.

Mỗi tàu khu trục Zumwalt sẽ mang theo 12 tên lửa siêu vượt âm. Các tàu ngầm lớp Virginia mới, được trang bị mô-đun tải trọng Virginia Payload Module (VPM), cũng sẽ mang số lượng tương đương, cung cấp khả năng tấn công tầm xa trên không, trên bộ và trên biển.

Dự kiến toàn bộ quá trình hiện đại hóa sẽ hoàn tất vào giữa năm 2028.

Hoa Kỳ tăng cường sức mạnh cho Trân Châu Cảng bằng tàu khu trục và tàu ngầm được trang bị tên lửa siêu thanh.

Các tàu khu trục Zumwalt vốn được thiết kế cho nhiệm vụ tàng hình và bắn phá ven bờ, nay được tái cấu hình thành nền tảng tấn công siêu vượt âm.

Chúng sở hữu thiết kế thân tàu “tumblehome” độc đáo, cấu trúc composite và công suất điện lớn, phù hợp để tích hợp vũ khí năng lượng định hướng như laser hoặc súng điện từ railgun trong tương lai.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo về giới hạn số lượng tên lửa. Chuẩn đô đốc về hưu Joe Sestak cho rằng với chỉ 12 tên lửa mỗi tàu, tổng số tên lửa siêu vượt âm triển khai từ Hawaii vào năm 2030 sẽ chưa đến 60 quả – con số quá nhỏ nếu xảy ra xung đột quy mô lớn.

Trong khi đó, các hệ thống phòng thủ chống tên lửa siêu vượt âm vẫn đang được phát triển.

Nhật Bản đang thử nghiệm súng điện từ gắn trên tàu, còn Israel và Lockheed Martin đang phát triển phiên bản hải quân của hệ thống laser Iron Beam. Với công suất điện lớn, tàu Zumwalt có thể trở thành nền tảng lý tưởng cho các hệ thống phòng thủ này.

Việc tái bố trí lực lượng tại Hawaii phản ánh nỗ lực rộng hơn của Mỹ nhằm tăng cường thế trận tại Thái Bình Dương, rút ngắn thời gian phản ứng và tích hợp các hệ thống tiên tiến theo học thuyết tác chiến phân tán của Hải quân.

Trân Châu Cảng đang được biến thành trung tâm tấn công tiền phương, mang tính chiến lược và công nghệ cao, dù vẫn đối mặt với thách thức về số lượng vũ khí, độ tin cậy mạng lưới và năng lực phòng thủ.