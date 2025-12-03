"Tràn bộ nhớ" khi nhắc đến Linh Ka

Linh Ka lại đang là cái tên gây xôn xao trên mạng xã hội khi bị team qua đường bắt gặp cảnh hẹn hò tại Pháp với nam ca sĩ Dương Domic.

Không chỉ chuyện tình cảm gây tò mò, mà mọi động thái xoay quanh công việc và cuộc sống hiện tại của hot girl này cũng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Nếu Dương Domic đang được chú ý nhờ hiệu ứng từ chương trình Anh Trai Say Hi, thì Linh Ka lại vốn là nhân vật quá quen thuộc với netizen Việt.

Đó là hành trình nổi tiếng từ năm 15 tuổi, xứng đáng được xem là "tràn bộ nhớ" vì quá nhiều thông tin.

Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, sinh năm 2002, tại Hà Nội. Cô nàng như một hiện tượng mạng nổi đình đám với hàng loạt clip hát nhép từ năm 2017. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh một cô bé 15 tuổi với gương mặt xinh xắn, phong cách dễ thương nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng được nhắc đến ở khắp nơi.

Độ phủ sóng của Linh Ka thời điểm đó lớn đến mức cô xuất hiện trong top 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam năm 2017.

Tuy nhiên, những phát ngôn gây tranh luận, hình ảnh chưa phù hợp tuổi… từng khiến cô liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Song, dù sự nổi tiếng gây ra tranh cãi nhưng cũng không thể phủ nhận đó là bước đệm để Linh Ka được nhiều người biết tới.

Năm 2019, hot teen Hà Thành quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp KOL và ấp ủ dự định bước chân vào showbiz. Cô bắt đầu có bước chuyển mình rõ rệt từ khoảng năm 2020 khi im ắng dần, hạn chế phát ngôn, đầu tư hình ảnh chỉn chu hơn và tập trung phát triển các nền tảng cá nhân.

Chỉ sau vài năm, Linh Ka trở thành một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng thời trang hoặc khách hàng chụp ảnh lookbook. Cô nàng thu về lượng người hâm mộ đông đảo với nhan sắc ngọt ngào, đáng yêu, có thể "cân" được nhiều gu thời trang khác nhau, hướng đến hình ảnh trưởng thành hơn, chỉn chu hơn và ít scandal hơn.

Cô nàng thay đổi phong cách, nhan sắc thăng hạng.

Ngoài vai trò như một KOL chuyên nghiệp trên mạng xã hội, Linh Ka còn lấn sân làm ca sĩ. Năm 2023, cô nàng cho ra mắt EP đầu tay CHU. EP nhận được phản hồi tích cực.

Sở hữu thêm thế mạnh về khả năng vũ đạo và ngoại hình xinh xắn, Linh Ka cũng thu về cho mình lượng người hâm mộ đông đảo.

Linh Ka hiện tại cũng đang hoạt động với vai trò ca sĩ.

Nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, chuyện yêu đương của Linh Ka từng nhiều lần trở thành đề tài tranh cãi. Cô từng hẹn hò nam ca sĩ Will nhưng đã chia tay, thời điểm còn duyên cả hai cũng vướng nhiều ồn ào vì liên tục lộ hint nhưng không lên tiếng chuyện yêu. Hiện tại, Linh Ka lộ ảnh hẹn hò Dương Domic. Cô nàng chưa lên tiếng về vấn đề này.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Linh Ka vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh cá nhân, đi du lịch, làm nghề,... Cô nàng sở hữu hơn 2,5 triệu follower trên TikTok, 2,3 triệu người theo dõi trên Instagram,...

Gần một thập kỷ xuất hiện trên Internet, Linh Ka vẫn giữ được sức hút - dù theo nhiều kiểu khác nhau ở từng giai đoạn. Từ những video cover thời mới nổi, đến hình ảnh thời trang, ca sĩ ở hiện tại hay những khoảnh khắc đời thường, chuyện hẹn hò trở thành tâm điểm chú ý.... đều chứng minh sức hút của hot girl 2K2 này.

Ảnh: IGNV.