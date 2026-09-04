Trầm trồ trước mức học phí trường con trai Ly Kute theo học: Hot mom Hà Nội đầu tư rất mạnh tay!

Ở tuổi 10, điều được nhiều người quan tâm không chỉ là diện mạo ngày càng trưởng thành của Khoai Tây mà còn là hành trình học tập và cuộc sống của cậu bé khi được mẹ đầu tư khá chỉn chu.

Không còn hoạt động nghệ thuật nhưng thời gian qua, Ly Kute (tên thật Nguyễn Khánh Ly, sinh năm 1990) vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Rời xa showbiz, cô tập trung kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Ly Kute

Ly Kute luôn được khen là bà mẹ khéo dạy con. Không chỉ chăm lo cho con trai đủ đầy, cô còn khá mạnh tay đầu tư cho việc học tập và phát triển toàn diện của con. Được biết, ngay từ bậc mầm non, con trai lớn Khoai Tây đã được mẹ cho theo học tại một trường quốc tế.

Học phí lên đến nửa tỷ đồng/năm

Ngôi trường mà con trai Ly Kute theo học có hai lựa chọn chương trình là Chương trình Tích hợp và Chương trình Quốc tế, với mức học phí có sự chênh lệch.

Theo bảng học phí được công bố, ở lớp 4, học sinh thuộc Chương trình Tích hợp có mức học phí theo năm là 269,254 triệu đồng. Trong khi đó, nếu theo Chương trình Quốc tế, học phí dành cho nhóm lớp 4-5 là 530,729 triệu đồng/năm. Như vậy, riêng tiền học phí theo năm giữa hai chương trình có mức chênh khoảng 261,475 triệu đồng.

Ngoài học phí, học sinh còn có các khoản phí bắt buộc khác. Bảng thông tin của nhà trường ghi nhận phí kiểm tra đầu vào là 2,94 triệu đồng/học sinh. Phí đăng ký của Chương trình Tích hợp là 8,6 triệu đồng, trong khi Chương trình Quốc tế là 21,5 triệu đồng. Khoản đặt cọc lần lượt là 8 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Về chương trình học, Chương trình Quốc tế kết hợp những nội dung thế mạnh của chương trình Singapore ở các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh với chương trình Cambridge ở bậc Tiểu học và Trung học. Học sinh được xây dựng nền tảng để tiếp tục theo chương trình Cambridge IGCSE ở lớp 9-10, sau đó có thể học tiếp Cambridge International AS/A Levels. Chương trình cũng chú trọng STEM, đưa Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học vào các hoạt động học tập theo hướng ứng dụng và giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, Chương trình Tích hợp được thiết kế dành cho học sinh Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh vừa học chương trình giáo dục bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, vừa tiếp cận một số lĩnh vực trọng điểm của chương trình giáo dục quốc tế. Chương trình cũng chú trọng STEM và phương pháp học tập ứng dụng.

Trường có các phòng chuyên dụng dành cho nghệ thuật và âm nhạc, phòng thí nghiệm khoa học được trang bị đầy đủ, cùng hệ thống phòng máy tính và công nghệ hiện đại được bố trí trong khuôn viên. Khuôn viên trường cũng có diện tích rộng rãi, với nhiều cơ sở thể thao ngoài trời và một bể bơi có mái che, tạo điều kiện để học sinh phát triển không chỉ về học thuật mà còn về thể chất, nghệ thuật và các kỹ năng cá nhân.

Với mức học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm, việc lựa chọn chương trình học cho con rõ ràng là khoản đầu tư đáng kể đối với nhiều gia đình. Riêng trường hợp Khoai Tây, cậu bé đang được mẹ tạo điều kiện học tập trong môi trường quốc tế từ nhỏ, bên cạnh những chuyến đi và trải nghiệm để phát triển thêm các kỹ năng ngoài sách vở.

Ở tuổi lên 10, điều được nhiều người quan tâm không chỉ là diện mạo ngày càng trưởng thành của Khoai Tây mà còn là hành trình học tập và cuộc sống của cậu bé khi được mẹ đầu tư khá chỉn chu.