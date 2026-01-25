Ngày 25-1, đại diện Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết, trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã đủ điều kiện hoạt động và mở cửa phục vụ từ 26-1.

Theo thông báo của đơn vị quản lý, trạm dừng nghỉ được bố trí tại Km205+092, thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, với các hạng mục cơ bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác gồm: cửa hàng xăng dầu, khu vực dừng đỗ xe, nhà vệ sinh, khu dịch vụ tiện ích phục vụ lái xe và hành khách.





Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua khu vực Hàm Thuận Bắc đã hoàn thiện

Việc đưa trạm dừng nghỉ này vào hoạt động giúp giảm áp lực cho các tuyến đường gom, hạn chế tình trạng phương tiện dừng đỗ tự phát, bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc.

Trong giai đoạn đầu khai thác, trạm dừng nghỉ hoạt động theo phương án tạm thời, từng bước hoàn thiện các hạng mục dịch vụ theo quy hoạch được phê duyệt.

Hai bên trạm dừng nghỉ nhìn từ trên cao

Đơn vị quản lý cho biết sẽ tiếp tục bổ sung các dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tham gia giao thông.

Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết là một trong những đoạn tuyến quan trọng của trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Việc sớm đưa trạm dừng nghỉ vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải, đồng thời bảo đảm an toàn, thông suốt giao thông trên toàn tuyến.