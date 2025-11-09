Trâm Anh tái xuất đánh pickleball: Ôi, sao vẫn đẹp nức nở vậy!

Nổi tiếng khi tham gia chương trình Nóng cùng World Cup năm 2018, xuất hiện trong chương trình hẹn hò và được nam streamer Pew Pew tỏ tình,... hot girl Trâm Anh (Đỗ Thị Trâm Anh, SN 1995) từng là cái tên hot rần rần trên mạng xã hội.

Song, trong vài năm trở lại đây cô hoàn toàn vắng bóng ở cả mạng xã hội lẫn đời thường. Bởi thế, lần xuất hiện gần đây nhất của Trâm Anh tại một sự kiện pickleball ở TP.HCM hôm 8/11, khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí, có nhiều người nhìn thấy quen quen nhưng phải nghĩ mãi mới gọi được tên Trâm Anh vì cô nàng đã "ở ẩn" được một thời gian dài. Cụ thể, tài khoản Instagram và Facebook đều không thể tìm thấy, còn TikTok bài đăng gần đây nhất là từ tháng 4/2024. Bởi thế, lần xuất hiện này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm, bàn tán.

Clip: Trâm Anh gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện pickleball ở TP.HCM hôm (8/11). Nguồn: Di Anh

Gây chú ý nhất vẫn là diện mạo của hot girl từng “làm mưa làm gió” một thời. Ở tuổi 30, Trâm Anh gần như không thay đổ, với gương mặt trẻ trung, vóc dáng gọn gàng.

Trâm Anh trang điểm nhẹ, trang phục thể thao tôn dáng theo đúng chuẩn “mỹ nhân sân pickleball”, cô nàng trở thành tâm điểm ở khu vực tập luyện.



Cận cảnh visual hot girl Trâm Anh ở thời điểm hiện tại.

Nhiều người còn nhận xét gu thời trang hiện tại của Trâm Anh cũng có phần kín đáo hơn xưa. Những bình luận của cư dân mạng: "Vẫn xinh xỉu ha, mặt kiểu không già đi nhiều lắm. Nhìn cái là nhận ra ngay", "Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy bà này, body cũng ổn mà, mặt makeup ít mà nét cỡ đó, đúng là hotgirl một thời có khác",

"Xinh nha, không biết bạn này đã lấy chồng chưa", "30 mà cỡ đó là cũng hợp tuổi rồi, nhìn vẫn không trẻ bằng vài năm trước nhưng mặt vẫn xinh nha",...

Hot girl miệt mài trên sân pickleball.

Trước đó, vào giữa năm 2024, Trâm Anh đổi tên các tài khoản mạng xã hội cá nhân sang "Anh Đỗ" - tại đây, người đẹp vẫn đăng tải cuộc sống đời thường, chủ yếu là các khung hình chia sẻ nhan sắc, chuyện tập luyện thể thao, hoặc các bữa tối,...

Một số hình ảnh của Trâm Anh trên các nền tảng MXH cá nhân trước khi ở ẩn.

Ở thời điểm nổi tiếng, Trâm Anh lại vướng vào nhiều ồn ào, scandal khiến hình ảnh của cô nàng bị ảnh hưởng.

Từ đó, Trâm kín tiếng hơn, ít khi cập nhật cuộc sống riêng tư lên các nền tảng mạng xã hội, song cũng liên tục vướng vào ồn ào không đáng có, nhiều lần lên tiếng giải thích. Cô cũng chuyển vào TP.HCM sinh sống, chuyển hướng qua kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.