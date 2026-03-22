Trâm Anh gây "sốt" với nụ cười thiên thần

Nhìn những hình ảnh tươi tắn này, ít ai biết rằng, Phạm Thị Trâm Anh từng phải đối mặt với không ít lời chê bai về vóc dáng, miệt thị ngoại hình. Thậm chí, Trâm Anh đã có lúc rơi vào trạng thái tự ti, thu mình. Cũng từ đây, cô bén duyên với phòng tập đồng thời tự xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Tập luyện mỗi ngày với sự kỷ luật nghiêm ngặt, một Trâm Anh phiên bản tốt hơn khiến người đối diện phải trầm trồ.

Ngày càng rạng rỡ và tràn đầy sức sống, Trâm Anh gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, khỏe khoắn. Làn da của cô mang sắc thái hồng hào tự nhiên. Đặc biệt nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin, trực diện vào ống kính cho thấy một bản lĩnh vững vàng. Chính điều này đã tạo nên khoảnh khắc gây "sốt" trên mạng xã hội.

Tất nhiên, bên cạnh những lời ngọt ngào, có cánh, gái xinh này cũng vấp phải bình luận kém duyên

Dù đã nỗ lực hoàn thiện, Trâm Anh vẫn không tránh khỏi những luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời tán thưởng, cô vẫn vấp phải những bình luận khiếm nhã về trang phục hay những soi xét khắt khe về hình thể. Cô từng chia sẻ có thời gian vừa tập vừa đọc những bình luận gay gắt, song cô hiểu vấn đề không nằm ở trang phục, mà nằm ở định kiến trong cách nhìn của người khác.

Thay vì chọn cách phản ứng gay gắt hay thay đổi để chiều lòng số đông, gái xinh phòng gym chọn cách định hình lại phong cách. Cô khéo léo cân bằng giữa cá tính mạnh mẽ của một gymer và sự tinh tế của một người phụ nữ hiện đại. Cô mặc đồ tập vì nó hỗ trợ tốt nhất cho chuyển động cơ thể và niềm tự hào về vóc dáng đã khổ công đẽo gọt.

Nụ cười rạng rỡ, làn da hồng hào và vóc dáng chuẩn chỉnh của cô chính là "huy chương" lấp lánh cho sự kiên trì. Phạm Thị Trâm Anh đã thành công trong việc biến phòng gym thành nơi tu dưỡng, để từ đó, một phiên bản tốt đẹp nhất, bản lĩnh nhất của cô được ra đời.