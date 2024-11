"Trái tim mùa thu" của Trung Quốc "nhuộm tím" chợ Việt với giá siêu rẻ

Ngoài giống nho sữa Trung Quốc đang “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt, được xếp vào hàng trái cây “quý tộc” vì giá đắt đỏ, đáng chú ý, từ đầu tháng 10 đến nay, một loại nho “quý tộc” khác có tên “trái tim mùa thu” từ Trung Quốc đã tràn sang chợ Việt.

Cũng giống như nho sữa, nho “trái tim mùa thu” là dòng nho nổi tiếng của Nhật Bản. Loại nho này được người Nhật lai ghép từ giống nho Pareto của phương Tây và nho mẫu đơn (nho sữa) để tạo nên hương vị đậm đà ấn tượng kích thích vị giác. Khi ăn, nho trái tim có vị chua nhẹ nhưng càng ăn thì vị ngọt càng lan tỏa.

Thời điểm mới xuất hiện tại thị trường Việt, nho “trái tim mùa thu” Nhật Bản có giá dao động từ 2-2,3 triệu đồng/kg, nằm trong top những loại nho đắt đỏ nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc mở rộng diện tích trồng và đưa sang chợ Việt bán, loại nho “quý tộc” này từ hàng đắt đỏ đã trở thành bình dân.

Nho trái tim của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt. Ảnh: NVCC

Tại các cửa hàng cũng như trên chợ online, nho “trái tim mùa thu” Trung Quốc (hay còn gọi là nho sữa đỏ) được rao bán la liệt, phổ biến ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. So với các loại nho Trung Quốc có bán tại chợ Việt, nho trái tim có giá khá cao, nhưng vẫn siêu rẻ so với hàng Nhật Bản cùng loại.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối chuyên đổ sỉ trái cây online, nho sữa đỏ Trung Quốc được chào bán với giá chỉ 550.000 đồng/thùng trọng lượng 9kg. Tính ra, 1kg nho này giá chỉ 61.000 đồng.

Đáng chú ý, một chùm nho trái tim xuất xứ Trung Quốc có trọng lượng từ 1,5-2kg, gấp đôi trọng lượng một chùm nho trái tim Nhật Bản.

Chia sẻ trên VietNamNet , chị Nguyễn Thị Hà - chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, chị nhập nho trái tim của Trung Quốc về bán từ đầu tháng 10 đến nay.

Theo chị, dòng nho “quý tộc” mới này có giá cao hơn nho sữa nên kén khách mua ăn hơn. Tuy nhiên, mỗi ngày chị cũng bán hết khoảng 50-70kg.

Từng là mặt hàng có giá đắt đỏ, nho trái tim nhập khẩu từ Trung Quốc giờ chỉ vài chục nghìn 1kg. Ảnh: NVCC

“Năm ngoái, lần đầu tiên tôi nhập nho trái tim này về bán giá lên tới 350.000-400.000 đồng/kg. Khi đó, hàng khá hiếm nên mỗi tuần chỉ về được 1-2 chuyến”, chị Hà nói. Năm nay, mới vừa bước vào vụ nho trái tim, hàng Trung Quốc đã tràn ngập chợ, lấy sỉ số lượng bao nhiêu cũng có. Đặc biệt, giá bán giảm mạnh so với năm ngoái.

Tại cửa hàng của chị Hà, nho trái tim xuất xứ Trung Quốc được bán với giá 150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá đang dần hạ nhiệt. Như lô nho đặt cho ngày mai, giá giảm còn 140.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối trái cây online với hơn 300.000 thành viên tham gia, anh Phạm Mạnh Tuấn liên tục rao bán sỉ nho sữa đỏ với giá 550.000 đồng/thùng 9kg (4-6 chùm). Đây là mức giá anh bán sỉ cho khách lấy dưới 5 thùng mỗi lần. Với khách lấy trên 5 thùng, giá sẽ giảm còn 530.000 đồng/thùng, khoảng 59.000 đồng/kg.

Theo anh Tuấn, nho sữa vào cuối mùa bên Trung Quốc thì nho trái tim bắt đầu chớm vụ thu hoạch. Năm nay, nguồn cung nho trái tim tăng mạnh nên ngay đầu vụ giá đã giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện, trung bình mỗi ngày anh đổ sỉ cho các mối buôn nhỏ lẻ khoảng 1-1,5 tấn nho sữa đỏ.

“Khi vào chính vụ, nho trái tim này chắc chắn cũng rẻ như nho sữa”, anh dự báo. Bởi, đầu vụ nho sữa năm nay, giá anh đổ sỉ cho mối buôn ở mức 80.000-100.000 đồng/kg, sau đó hạ nhiệt dần và còn 20.000-40.000 đồng/kg tuỳ loại.

Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ với báo chí chiều 31/10.

Tại Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với lô hàng trái cây nhập khẩu đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, theo Nhân dân.

Theo đó mặt hàng nho đang được kiểm tra theo hình thức thông thường là kiểm tra hồ sơ và kiểm tra giám sát của cơ quan chuyên ngành (Cục Bảo vệ thực vật).

Cục cũng có các chương trình giám sát về an toàn thực phẩm để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn thực phẩm. Đồng thời, đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam. Bên cạnh đó là phát hiện kịp thời những vi phạm để từ đó thay đổi các phương thức kiểm tra.

Kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc, kết quả cho thấy, không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật) của Việt Nam.

Thông tin về kết quả giám sát nho Trung Quốc 2023, lãnh đạo Cục BVTV cho biết kiểm tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu (1,3%) vi phạm quy định của Việt Nam.

Mặc dù vậy, trước thông tin trên, Cục Bảo vệ thực vật cũng đã kiểm tra và được biết đây là một tổ chức phi Chính phủ, một đơn vị đánh giá độc lập. Họ đưa ra các phát hiện của mình để kịp thời làm việc với các cơ quan chức năng của Thái Lan để có những cảnh báo.

"Từ số liệu giám sát, hậu kiểm, cảnh báo an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, vi phạm an toàn thực phẩm qua các năm, cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định áp dụng phương thức kiểm tra thông thường hay kiểm tra chặt đối với lô hàng, mặt hàng", ông Nguyễn Quang Hiếu cho biết. Theo ông Nguyễn Quang Hiếu, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về vấn đề này cần được đưa tin chính thức từ các cơ quan quản lý (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tránh gây dư luận không chính xác trong xã hội.