Trai tân dẫn mẹ đơn thân về ra mắt, bố chồng thốt lên "Trời ơi sao mày lại ở đây" và mối nhân duyên không tin nổi

Trong tập 622 của chương trình "Vợ chồng son", khán giả không khỏi chú ý trước câu chuyện hôn nhân của cặp đôi Nguyễn Mạnh Kiên (31 tuổi) – Phạm Bích Giang (32 tuổi). Một cuộc hôn nhân đặc biệt: Chàng là "trai tân" cưới nàng là mẹ đơn thân từng đổ vỡ, đám cưới diễn ra mà không có sự tham dự của gia đình nhà gái.

Từ lời mời mua bảo hiểm đến tình yêu bất ngờ

Mạnh Kiên và Bích Giang quen nhau từ hơn 10 năm trước khi cùng làm chung công ty. Nhưng phải đến sau này, khi Giang chủ động gửi lời kết bạn Facebook với mục đích… bán bảo hiểm, cả hai mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Ban đầu, Kiên chỉ coi Giang như bạn xã giao, bởi biết cô đã có con riêng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng sự vui vẻ, cởi mở và chân thành của Giang nhanh chóng khiến anh trai tân rung động.

Câu chuyện ra mắt siêu hài hước và cực kì tréo ngoe

"Tôi thật lòng không nghĩ sẽ cưới một người từng có chồng con. Nhưng rồi chính tôi lại là người chủ động tỏ tình", Kiên chia sẻ.

Trong khi đó, Giang thừa nhận ban đầu cô từ chối vì chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, tình cảm dần lớn lên theo năm tháng. Ấn tượng đặc biệt nhất với cô là lần đầu về ra mắt nhà trai. Mẹ Kiên đã tái hôn với một đồng nghiệp cũ của Giang. Khi biết chuyện, chính người đàn ông này đã thốt lên khi lần đầu gặp con dâu tương : "Trời ơi Giang ơi tao lạy mày, sao mày lại ở đây?". Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả nhà bật cười và cũng trở thành một kỷ niệm khó quên trong hành trình yêu.

Đám cưới không nhà gái và hành trình vun vén sau hôn nhân

Sau gần 3 năm tìm hiểu, Mạnh Kiên – Bích Giang quyết định tiến tới hôn nhân khi "vỡ kế hoạch". Thế nhưng, ngày vui lại thiếu vắng hoàn toàn nhà gái do khác biệt tôn giáo. "Lúc đó, tôi buồn và tự hỏi: là trai tân, tại sao lại phải chịu những điều như thế này? Có lúc tôi muốn dừng lại. Nhưng rồi tôi chấp nhận và vượt qua được" , Kiên thẳng thắn chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi

Bước vào hôn nhân, họ phải học cách dung hòa. Mạnh Kiên thừa nhận anh vốn không thích trẻ con, từng khá xa cách với con riêng của vợ. Nhưng chính quá trình đưa đón, chơi đùa, dạy học cho bé đã giúp anh gắn bó và thay đổi. "Giờ bé về ông bà vài hôm là tôi thấy nhớ", Kiên nói.

Dĩ nhiên, mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Họ từng tranh cãi gay gắt về chuyện "con anh – con tôi – con chúng ta". Có lúc, Kiên nói thẳng sẽ yêu con ruột nhiều hơn, nhưng vẫn hứa đối xử tử tế với con riêng của Giang. Chính sự nỗ lực ấy giúp gia đình nhỏ dần trở nên gắn kết.

Trong chương trình, Giang còn "bóc phốt" chồng vẫn nhắn tin với người yêu cũ sau khi cưới, lại hay nhậu nhẹt. Tuy nhiên, cô khẳng định không đòi hỏi anh thay đổi điều gì, bởi cảm nhận được sự trưởng thành và tốt lên từng ngày.

Về phía Kiên, anh chỉ mong vợ bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc, và đừng quát mắng trước mặt người khác. Cuối cùng, cả hai dành cho nhau những lời yêu thương chân thành cùng món quà bất ngờ khiến trường quay xúc động.