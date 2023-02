Trải nghiệm 'đắt mà xắt không ra miếng' trên siêu du thuyền đẳng cấp nhất thế giới

Nhắc đến siêu du thuyền, người ta nghĩ ngay đến sự xa hoa, lộng lẫy mà có lẽ chỉ giới nhà giàu mới có cơ hội trải nghiệm, hay nói đúng hơn là hưởng thụ. Và nhắc đến du thuyền, người ta không thể không kể đến cái tên Symphony of the Seas.

Đây là chiếc siêu du thuyền nổi tiếng nhất thế giới, có tất cả các tiện ích giải trí xa xỉ nhất thỏa mãn nhu cầu của du khách. Symphony of the Seas có chiều dài 362m, trọng lượng 228.081 tấn, thuộc sở hữu của tập đoàn Royal Caribbean.

Siêu du thuyền Symphony of the Seas.

Symphony of the Seas luôn mang theo những con số kỷ lục ấn tượng. Cụ thể, nó có tổng cộng 2.200 thành viên thủy thủ đoàn, phục vụ tối đa 6.680 hành khách, cung cấp hơn 30.000 bữa ăn mỗi ngày, có đầy đủ các tiện ích (robot phục vụ đồ uống tại quầy bar trên du thuyền, khu vui chơi, bể tạo sóng, sân chơi thể thao...). Ai nghe qua cũng muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần trong đời.

Thế nhưng, mới đây, một phụ nữ người Anh đã kể về chuyện đi du thuyền hạng sang của mình và tiết lộ những điều bất ngờ. Liệu sự thật có giống như quảng cáo?

Trong bài đăng trên chuyên mục Du lịch của tờ The Insider hôm 12/2 vừa qua, cô Amanda Adler đã có những chia sẻ về chuyến du lịch kéo dài 7 ngày trên du thuyền Symphony of the Seas cùng chồng và con.

Amanda cho biết: "Gia đình 3 người của tôi đã dành 1 tuần trên chiếc siêu du thuyền Symphony of the Seas của tập đoàn Royal Caribbean. Đây được đánh giá là một trong những tàu du lịch lớn nhất thế giới. Symphony of the Seas có 2.759 phòng ngủ với sức chứa 6.680 hành khách.

Tôi đã lựa chọn một phòng nhỏ nhất và rẻ nhất với diện tích chỉ hơn 13m2, giá 1.768 USD (tương đương 41.600.000 VNĐ) cho 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ".

Tính ra, gia đình Amanda phải trả gần 6 triệu đồng cho mỗi ngày đêm ở trên du thuyền. Đó là mức giá không hề rẻ so với việc thuê khách sạn. Điều đáng nói là nó nhỏ chỉ như một căn phòng trọ.

Amanda chia sẻ bức ảnh căn phòng trong siêu du thuyền kèm nhận xét: "Căn phòng nhỏ không có cửa sổ và không gian rất hạn chế cho chúng tôi ngồi".

Người phụ nữ đã chụp từng bức ảnh và tỉ mỉ kể về những ưu điểm và nhược điểm trong căn phòng mà cô đã thuê.

Giường có thể chuyển thành 2 giường nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn giữ nó như vậy để cả nhà nằm chung.