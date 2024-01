Trải nghiệm 1 ngày làm việc tại Google, YouTube của MC Khánh Vy: Áp lực đến chảy mồ hôi tay, có cả "hộp làm việc" để khỏi phải trò chuyện với ai

MC Khánh Vy là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Cô nàng sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và làm YouTube về việc học Tiếng Anh, ngoại ngữ. Ngoài ra, nữ MC còn review các trường đại học trong và ngoài nước cũng như các trải nghiệm đời sống du lịch cá nhân. Khánh Vy cũng đảm nhận vị trí MC trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" nhờ khả năng dẫn dắt linh hoạt, duyên dáng nhưng không kém phần hài hước, hóm hỉnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng đã có video chia sẻ 1 ngày đi làm tại Google, Youtube thuộc trụ sở chính tại châu Á Thái Bình Dương - Singapore.

Góc nào cũng "xịn xò"

Theo chân MC Khánh Vy, CĐM được dịp trầm trồ trước không gian làm việc thoáng đãng, được bài trí khoa học. Đầu tiên là khu vực quầy đồ uống được nữ MC nhận xét không thua kém gì một quán cà phê khi có đầy đủ các loại cà phê, thức uống khác, bánh ngọt,... Tất cả mọi thứ đều được cung cấp miễn phí. Một buổi sáng của nhân viên sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30,.

Tiếp đó, Khánh Vy dành 15 phút đầu giờ để đọc sách và uống cà phê. Cô nàng gọi đây là những phút giây hưởng thụ thú vị. Một góc nhỏ trong quầy cà phê chứa rất nhiều boardgame, dành cho mọi người giải trí vào thứ 6.

Khu vực thứ 2 được giới thiệu là một bức tường lớn có dòng chữ "I'am Feeling Lucky" - may mắn là một trạng thái của tư duy. Nếu chúng ta nghĩ mình may mắn thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ may mắn. Căn phòng được giới thiệu tiếp là phòng họp cảm biến, khi bước vào đèn sẽ tự động bật sáng.

Công ty còn thiết kế riêng khu vực chơi game nhằm giải tỏa áp lực cho nhân viên. Khu vực gồm nhiều thiết bị trò chơi khác nhau rất thú vị. Đến thang máy cũng "xịn sò" vì được bao xung quanh bởi tấm gương sáng không tì vết. Nhân viên sẽ chỉnh sửa trang phục trong vài giây ngắn ngủi qua những tấm gương. Tiếp đến là khu vực cung cấp đồ dùng cho nhân viên như: sạc pin, ổ cắm, tai nghe, USB, chìa khóa, audio,... khá hiện đại.

Đặc biệt, công ty có những chiếc hộp làm việc độc lạ, đây là không gian làm việc cho những người không muốn giao lưu, trò chuyện với bất cứ ai.

Áp lực đến toát mồ hôi...

Vai trò một ngày làm việc của Khánh Vy là trở thành "Community Partner Manager" - quản lý đối tác về cộng đồng YouTube. Nhiệm vụ cụ thể là: Trả lời email, trả lời content creator, lên kế hoạch tổ chức sự kiện online, nghiên cứu tổ chức sự kiện offline, kết nối mọi người,... Để làm tốt công việc theo đúng kế hoạch, Khánh Vy đã có buổi họp trình bày ý tưởng với 3 nhân viên khác. Cô nàng khá hồi hộp dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

MC Khánh Vy chia sẻ: "Ở đây có điều hòa nhưng mồ hôi mình vẫn chảy. Đúng là 'trăm hay không bằng tay quen'. Mình đi dẫn chương trình rất nhiều, mình đứng trước nhiều khán giả nhưng không sợ. Nhưng hôm nay mình trình bày ý tưởng trước 3 anh chị thôi nhưng khá lo lắng, chảy cả mồ hôi tay. Mình chưa bao giờ làm việc này".

Cô nàng bật mí thêm, làm nhân viên Google áp lực và căng thẳng. Tuy nhiên có một cách xử lý vấn đề đó là đi qua "Light Tunnel" - hầm ánh sáng với niềm tin mọi stress đều tan biến.

Không chỉ có một cuộc họp trong ngày, cô nàng còn tiếp tục có buổi họp nữa với "tiền bối". MC Khánh Vy đã đặt câu hỏi rằng đâu là những kỹ năng mà bản thân nên tập trung. Vị "tiền bối" trả lời: Problem solving - Giải quyết vấn đề; Communication - Giao tiếp; Working with everyone - Cách làm việc với tất cả mọi người; Making sure that we're inclusive - Đảm bảo sự hòa nhập; We respect diversity and differences from everyone that we work with - Tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt từ tất cả mọi người đang cùng làm việc.

Khánh Vy chia sẻ cảm nhận sau 1 ngày làm việc: "Để vào được Google, YouTube làm việc là điều không hề dễ dàng. Các nhân viên có chia sẻ có người phải đợi 4 tháng, 8 tháng, 1 năm mới được nhận chính thức. Có các vòng phỏng vấn như: Nộp hồ sơ, gọi điện, 4 - 10 cuộc phỏng vấn tiếp theo. Thà loại nhầm còn hơn tuyển nhầm, thế mới thấy sự cạnh tranh rất lớn.

Ở Google, YouTube tại Singapore có nhiều người Việt Nam làm việc. Thế mới thấy người Việt rất giỏi, chúng ta nên tự hào về bản lĩnh Việt, trí tuệ Việt và cống hiến Việt. Một trong những kỹ năng quan trọng là giải quyết vấn đề, đây là kỹ năng cần học mỗi ngày. Bởi mỗi ngày sẽ có rất nhiều vấn đề diễn ra, và chỉ cần làm tốt hơn 1% của ngày hôm qua".

Nguồn: Youtube Khánh Vy OFFICIAL