Trai đẹp showbiz trúng số ngay mùng 1 Tết

Cả showbiz châu Á đang nô nức đón Xuân Bính Ngọ. Khi Tết Nguyên đán đến, ngoài việc trở về nhà sum vầy đoàn viên với gia đình, nhiều người còn mua vé số để thử vận may đầu năm, hy vọng rinh về "bao lì xì lớn". Nam diễn viên hàng đầu xứ Đài Viêm Á Luân cũng không ngoại lệ. Và vào ngày 17/2, tài tử Thơ Ngây đã phấn khích, hân hoan đăng bài trên mạng xã hội khoe rằng anh đã trúng số vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch.

Viêm Á Luân cho biết anh quyết định chi 2.000 TWD (hơn 1,6 triệu đồng) để mua vé số cào vào ngày 29 Tết Âm lịch (16/2). Khác với người thích cào từng ô số, anh chọn cách mua loại vé "đánh nhanh thắng nhanh", cào thẳng mã QR để dò thưởng. Mua vé số với tâm lý thử vận may và không có quá nhiều hy vọng, ai ngờ Viêm Á Luân mua chơi nhưng trúng thật. Sau khi quét mã QR dò thưởng, anh được báo kết quả trúng 10.000 NDT (hơn 8,2 triệu đồng). "Tôi không thể tin bản thân vậy mà đã trúng số. Lộc trời cho quá bất ngờ", Viêm Á Luân chia sẻ.

Viêm Á Luân trúng số 8,2 triệu đồng ngay ngày đầu năm mới. Ảnh: Sina.

Sau khi Viêm Á Luân báo tin anh trúng số ngay đầu năm, nhiều khán giả đã để bình luận chúc mừng, xin vía may mắn trúng số, phát tài và hanh thông của nam diễn viên. Trước Viêm Á Luân, vào ngày 11/2, nữ diễn viên Hàn Du cũng từng tiện tay mua 1 tấm vé số cào 2.000 TWD (hơn 1,6 triệu đồng) với tâm lý cho vui, không kỳ vọng gì nhưng cuối cùng lại trúng 5.000 NDT (4,1 triệu đồng). "Tôi thấy mình may mắn quá vì không chỉ hòa vốn mà còn lời nhẹ!", Hàn Du cảm thán về việc bản thân bỗng bất ngờ trúng số.

Hàn Du cũng là nghệ sĩ may mắn trúng số ngay trước Tết Nguyên đán. Ảnh: China Times.

Viêm Á Luân tên thật là Ngô Canh Lâm, sinh năm 1985, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của showbiz Đài Loan. Anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Phi Luân Hải. Viêm Á Luân được biết đến qua các phim thần tượng Thơ Ngây, Bữa Tiệc Tình Yêu, Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà...