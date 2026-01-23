Trai đẹp gen Z đưa nữ đại gia đi khám thai, bảo sao biến mất khỏi showbiz suốt 800 ngày

Ngày 23/1, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc sắp chào đón 1 em bé trong năm 2026. Tin vui thuộc về nam diễn viên Trần Mục Trì và nữ đại gia Trần Băng. Vào sáng nay, cánh săn ảnh xứ Trung đã tung clip bắt gọn mỹ nam sinh năm 1997 đưa Trần Băng đi bệnh viện phụ sản khám thai. Anh ân cần chăm sóc, chủ động mở cửa và theo sát Trần Băng không rời nửa bước. Với việc đã có con với nhau, truyền thông Trung Quốc cho rằng Trần Mục Trì và Trần Băng sẽ sớm kết hôn. Nếu cưới Trần Băng, Trần Mục Trì sẽ 1 bước đổi đời, làm rể đại gia.

Theo tờ Sina, Trần Băng 35 tuổi, tốt nghiệp Nhạc viện Tứ Xuyên, nhưng không hoạt động nghệ thuật. Trần Băng có xuất thân gia thế. Cha cô là nhà sản lập tập đoàn Hainan Yinda - 1 chuỗi cửa hàng cầm đồ lớn nhất Trung Quốc, với hơn 20 chi nhánh trong và ngoài nước. Trần Băng là người thừa kế khối tài sản 3 tỷ NDT (hơn 11.200 tỷ đồng) và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha nhiều năm qua. Về đời tư, Trần Băng từng kết hôn với nam MC Phó Thụy Đình vào năm cô 23 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc chỉ sau 1 năm chung sống.

Paparazzi "tóm gọn" Trần Mục Trì đưa bạn gái đại gia đi khám thai. Ảnh: Sohu.

Nam diễn viên này được cho rằng sắp làm rể tập đoàn cầm đồ lớn nhất Trung Quốc. Trần Băng ước tính sở hữu khối tài sản hơn 11.200 tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Trần Mục Trì sinh năm 1997, sở hữu ngoại hình nam tính, mạnh mẽ cuốn hút. Anh nổi lên từ phim Phong Thần, Tinh Lạc Ngưng Thành Đường hay Sơn Hà Biểu Lý. Năm 2023, danh tiếng đang lên của Trần Mục Trì sụp đổ sau khi bị tố cáo có đời sống riêng tư hỗn loạn.

Nam diễn viên bị "bóc phốt" từng kết hôn với một phú bà hơn 7 tuổi. Cô là phó giám đốc sản xuất của dự án điện ảnh Phong Thần 1 và là trợ lý đạo diễn Ô Nhĩ Thiện. Nhờ vào quyền lực của vợ, Trần Mục Trì dễ dàng nhận được vai diễn quan trọng trong Phong Thần 1 và đổi đời.

Đáng nói là trong thời gian hôn nhân, Trần Mục Trì vẫn có quan hệ tình ái, nhận bao nuôi của nam diễn viên Ngô Sở Nhất. Cả hai quen nhau từ khi còn chưa có danh tiếng, Ngô Sở Nhất đi làm người mẫu, kinh doanh để chu cấp cho Trần Mục Trì. Không những vậy, nam diễn viên họ Trần còn ép buộc Ngô Sở Nhất phải làm mọi cách để nổi tiếng hơn. Mục đích là Trần Mục Trì muốn cùng Ngô Sở Nhất trở thành couple màn ảnh, tạo hiệu ứng truyền thông. Lời tố cáo của Ngô Sở Nhất khiến hình tượng Trần Mục Trì vụn vỡ, bị công chúng tẩy chay.

Trần Mục Trì hứng chỉ trích từ dư luận vì có đời sống tình ái lộn xộn, nhân cách tồi tệ. Ảnh: QQ.

Từ sau khi vướng lùm xùm đời tư, nam diễn viên vắng bóng trên màn ảnh, sự nghiệp và danh tiếng lụi tàn nhanh chóng. Theo tờ Sohu, đến nay Trần Mục Trì đã biến mất khỏi Cbiz hơn 800 ngày. Dù không đi làm, nam diễn viên này vẫn có cuộc sống sung túc thoải mái nhờ bạn gái đại gia Trần Băng.

Trần Mục Trì không đóng phim, không dự sự kiện ở Cbiz đã 800 ngày. Ảnh: QQ.

