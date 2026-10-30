Trai đẹp 1m85 ĐT Việt Nam vừa mua biệt thự, sắm xe tiền tỷ báo hiếu bố mẹ là ai?

Trung vệ ĐT Việt Nam 27 tuổi đã sở hữu nhà biệt thự, sắm xe sang báo hiếu bố mẹ.

Mới đây, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chính thức nhận bàn giao căn biệt thự mới tậu tại khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Ở tuổi 27, ngôi sao thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội không chỉ khẳng định vị thế chốt chặn hàng đầu của bóng đá Việt Nam mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khối tài sản đáng mơ ước cùng hành trình bền bỉ báo hiếu đấng sinh thành.

Việt Anh vừa nhận bàn giao căn biệt thự (Ảnh: Nguyễn Thắm)

Hành trình báo hiếu xúc động đằng sau cơ ngơi mới

Căn biệt thự mới nhận bàn giao mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với trung vệ sinh năm 1999. Ít ai biết rằng, thời thơ ấu của Việt Anh từng trải qua nhiều biến cố khi gia đình làm ăn thua lỗ, bố mẹ phải bươn chải khắp nơi khiến cả nhà chịu cảnh xa cách suốt gần 10 năm. Chính ký ức ấy đã trở thành động lực lớn nhất để anh nỗ lực vươn lên trên sân cỏ.

Năm 20 tuổi, ngay khi vừa có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp, Việt Anh đã dũng cảm vay mượn bạn bè và trả góp để mua căn chung cư rộng 83 m² trị giá gần 2 tỷ đồng nhằm đón bố mẹ ra Hà Nội đoàn tụ. Vì sợ đấng sinh thành lo lắng áp lực tài chính, anh từng nói dối giá nhà chỉ có 1 tỷ đồng. Sự nghiệp ngày càng thành công giúp anh tiếp tục mua tặng bố mẹ chiếc ô tô trị giá hơn 1,5 tỷ đồng làm phương tiện đi lại. Cơ ngơi biệt thự mới tậu lần này chính là nấc thang tiếp theo, mang lại không gian sống thoải mái cho gia đình và là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi, nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

Việt Anh ở tuổi 27 đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước (Ảnh: FBNV)

Khối tài sản đắt giá và sức hút của "nam thần" V.League

Vượt qua những ngày tháng khó khăn, Bùi Hoàng Việt Anh hiện nằm trong nhóm những cầu thủ có thu nhập và sức hút thương mại hàng đầu V.League. Nhờ nguồn thu nhập từ tiền lương, thưởng và quảng cáo, Việt Anh cũng tự thưởng cho bản thân chiếc xế sang Porsche có giá vài tỷ đồng.

Việt Anh tự mua xe sang

Không chỉ thành công về tài chính, Việt Anh còn sở hữu lượng hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình chuẩn "soái ca" với chiều cao 1,85 m, thân hình 6 múi chuẩn thể thao và phong cách thời trang trẻ trung, thanh lịch. Bên cạnh công việc chuyên môn trên sân cỏ, anh là gương mặt đắt show quảng cáo cho các thương hiệu thể thao, thời trang lớn và mát tay trong việc đầu tư kinh doanh riêng tại Hà Nội.

Ảnh đời thường của Việt Anh (Ảnh: FBNV)

Sự nghiệp bóng đá thăng hoa

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, Việt Anh từng bước khẳng định tài năng khi giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch Giải Hạng Nhất 2019, trước khi trở lại Hà Nội FC và giành trọn bộ danh hiệu V.League 1, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Từ mùa hè năm 2023 đến nay, anh tiếp tục đóng vai trò chốt chặn không thể thay thế ở hàng thủ CAHN.

Ở cấp độ đội tuyển, anh từng cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 31, vô địch U23 Đông Nam Á 2022 và đeo băng đội trưởng dẫn dắt đội tuyển U23 vào tới tứ kết VCK U23 châu Á 2022. Tại Đội tuyển Quốc gia, anh là nhân tố then chốt trong hành trình đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026. Với khả năng tranh chấp không gian sắc bén, Bùi Hoàng Việt Anh đã và đang khẳng định hình ảnh một mẫu trung vệ hiện đại, tài năng và bản lĩnh của bóng đá nước nhà.