Trại Buôn Người gây sốc thị giác với cảnh nude 99%: Nam thần đình đám Vbiz bạo quá, mác 18+ không phải để trưng

Bộ phim gây ấn tượng với độ thực tế và ám ảnh đến khó tin.

Chính thức khởi chiếu từ ngày 25/09, tính đến 9h sáng ngày 26/09, bộ phim Trại Buôn Người đã nhanh chóng ghi nhận doanh thu hơn 36 tỷ đồng. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng đối với một tác phẩm điện ảnh Việt khai thác đề tài hành động sinh tồn kén người xem. Trại Buôn Người lột tả trực diện vấn nạn lừa đảo xuyên biên giới và bẫy "việc nhẹ lương cao" đầy nhức nhối. Được dán nhãn kiểm duyệt T18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi), tác phẩm miêu tả trần trụi từ những cảnh tra tấn dã man cho đến bi kịch thể xác của các nạn nhân. Thậm chí phim còn đưa lên màn ảnh cảnh nóng một cách thẳng thắn, táo bạo với độ nude lên tới 99%.

Trại Buôn Người đang gây bão trên MXH

Là kẻ đứng đầu cai quản toàn bộ khu trại giam, nhân vật Tài do mỹ nam Vbiz đình đám Quách Ngọc Ngoan thủ vai hiện lên là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn và coi mạng người như cỏ rác. Hắn không chỉ bóc lột sức lao động mà còn xem những cô gái xinh đẹp sa bẫy như một công cụ để thỏa mãn thú tính của mình. Những nữ nạn nhân có gương mặt nổi bật, ngoại hình cao ráo sau khi bị lừa vào trại đều lọt vào "tầm ngắm" phục vụ riêng cho gã quản lý độc ác này.

Trong đó, phân cảnh 18+ giữa nhân vật của Quách Ngọc Ngoan cùng Khánh My và Khánh Ly trong một gian phòng nhỏ chật hẹp đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Dù góc quay tránh trực diện, phản cảm nhưng cũng thể hiện rõ là cả 3 người gần như nude 100%. Từ đó cũng nhấn mạnh sự tủi nhục ở "địa ngục trần gian" mà các cô gái phải chịu đựng.

Khánh Linh...

... và Khánh My là 2 mỹ nhân nổi bật trong Trại Buôn Người

Bên cạnh mảng sắc dục, các yếu tố bạo lực, tra tấn, máu me khác trong phim cũng được dàn dựng rất thực tế, chứng minh nhãn T18 của phim hoàn toàn không phải để trưng cho có. Từ đó, phim lôi cuốn người xem vào nhịp sinh tồn, giành giật quyền làm người của các nạn nhân qua những diễn biến gay cấn đến nghẹt thở.

Về nội dung tổng thể, Trại Buôn Người theo chân nhân vật chính là Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Vì muốn giải cứu cô em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) sa bẫy lừa đảo, Ny cũng bị bọn buôn người bắt vào trại. Tại đây, anh cùng người bạn thân âm thầm liên kết những nạn nhân với nhau để vạch ra một kế hoạch đào thoát liều lĩnh. Từ nỗ lực giải cứu cá nhân, phim dần phát triển thành của những nạn nhân tìm đường thoát khỏi nơi mất nhân tính này.

Phim còn quy tụ 700 diễn viên để mô tả chân thực quy mô khủng ở ơi xảy ra vấn nạn buôn người. Bên cạnh Steven Nguyễn, Minh Kiên, Tùng Mint, Quách Ngọc Ngoan, Khánh My hay Khánh Linh, phim còn quy tụ những diễn viên thực lực như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Tuyên... Với kịch bản xây dựng tròn trịa, giải quyết triệt để số phận của từng nhân vật và sở hữu những đại cảnh hoành tráng, Trại Buôn Người đang cho thấy tiềm năng bùng nổ mạnh mẽ tại phòng vé Việt trong những ngày tới.