Trác Thuý Miêu: "Ly hôn không phải là kết thúc, mà đôi khi là một lối thoát"

Trong tập cuối của podcast “Ly Vỡ” mùa đầu tiên, MC Liêu Hà Trinh đã chọn một chủ đề đầy nhạy cảm nhưng cũng thiết yếu: ly hôn. Với sự đồng hành của khách mời Trác Thúy Miêu, người phụ nữ nổi tiếng với tư duy sắc sảo và lòng dũng cảm, tập đặc biệt này là lời kết cho một mùa phát sóng, đồng thời cũng là lời mở đầu cho những cuộc đối thoại sâu sắc về sự rạn vỡ, tái sinh và tự do.

MC Liêu Hà Trinh và Trác Thuý Miêu chia sẻ về vấn đề ly hôn

Ly hôn, theo Trác Thúy Miêu, không phải là một thất bại. Trong xã hội Việt Nam, đặc biệt với phụ nữ, ly hôn thường bị gắn mác tiêu cực, là dấu chấm hết của một cuộc đời “không trọn vẹn”. Nhưng trong cuộc trò chuyện này, cả hai người phụ nữ đã cùng nhau tháo gỡ những định kiến, những ràng buộc vô hình mà xã hội, đạo đức và truyền thống đã áp đặt lên phụ nữ suốt bao năm.

Ly hôn không phải là sự đổ vỡ, mà là một lối thoát. Một cơ hội để tái sinh, để nhìn lại chính mình, để bước tiếp với một tâm thế mới. Nó là hành trình trở về với bản thể, với nhu cầu thật sự của trái tim và tâm hồn.

Một trong những câu hỏi được khán giả gửi về nhiều nhất là: “Tại sao sau một cuộc chia tay đầy tổn thương, việc mở lòng lại khó khăn đến vậy?”. Trác Thúy Miêu đã trả lời bằng một góc nhìn đầy thấu cảm: “Không phải vì bạn yêu người cũ quá nhiều hay người mới quá ít. Mà vì bạn đã trao đi những điều người kia không có nhu cầu nhận, đó là tình yêu và niềm tin”.

Tình yêu, theo chị, không thể đo bằng thời gian hay tiền bạc. Nó là sự lựa chọn. Và khi ta trao đi tình yêu cho một người không cần nó, ta sẽ cảm thấy mất mát. Giống như mất dữ liệu trong máy tính, ta hoảng loạn, ta đau đớn, ta cần thời gian để hồi phục. Trái tim cũng vậy. Nó cần một quy trình lành mạnh để đi qua nỗi đau.

Trác Thúy Miêu nhấn mạnh: “Bạn sẽ sẵn sàng khi bạn thật sự sẵn sàng. Không ai có quyền thúc ép bạn phải yêu lại, phải quên đi, phải bước tiếp. Hãy cho bản thân thời gian, không gian và sự tử tế để lành lại”.

Trác Thúy Miêu đã cùng giải phóng nỗi sợ ly hôn, tháo gỡ những ràng buộc vô hình mà xã hội, đạo đức và định kiến đã trói buộc phụ nữ bấy lâu nay

Một trong những áp lực lớn nhất với người ly hôn - đặc biệt là phụ nữ, chính là dư luận. Từ bạn bè, hàng xóm, đến chính gia đình. Những lời phán xét, thúc giục, so sánh… khiến nhiều người cảm thấy mình như đang sống trong một phiên tòa không hồi kết.

Trác Thúy Miêu đưa ra một lời khuyên sắc sảo: “Đừng hỏi ý kiến người mà bạn không cần xin phép họ”. Nếu họ không phải là người có cùng hệ giá trị, không hiểu bạn, không sống cuộc đời của bạn thì lời khuyên của họ chỉ là lời cằn nhằn.

Hãy xác định rõ ai là người bạn cần lắng nghe. Với cha mẹ, nếu họ cần sự yên tâm, hãy tìm cách để họ yên tâm. Nhưng với hàng xóm, bạn bè, họ hàng… hãy vạch rõ ranh giới giữa cuộc đời bạn và họ. Ly hôn không phải là một “thất bại”. Nó là sự dũng cảm để nói rằng: “Tôi đã cố gắng đủ rồi”.

Theo Trác Thúy Miêu, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến ly hôn không nằm ở những mâu thuẫn trên đường đi, mà là sự sai lệch ngay từ điểm khởi đầu. Một sai lầm phổ biến là việc đặt ra những “KPI” - tiêu chuẩn kỳ vọng cho người bạn đời.

Khi họ không đáp ứng được, ta thất vọng, rồi đổ lỗi rằng họ đã thay đổi. Nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chỗ cả hai không cùng nhau thay đổi, không chấp nhận sự chuyển hóa của nhau. Hôn nhân không phải là nơi để đo lường hiệu suất, mà là không gian để cùng nhau trưởng thành.

Với Liêu Hà Trinh và Trác Thuý Miêu, “ly hôn” không phải là kết thúc, mà đôi khi là một lối thoát.

Trác Thúy Miêu đặt câu hỏi: “Bạn đã chia trứng ra nhiều giỏ chưa, hay vẫn mang tâm lý hôn nhân truyền thống Á Đông dồn hết hạnh phúc vào một người?”. Khi ta gom hết niềm vui, sự nghiệp, bạn bè, kỳ vọng… vào một mối quan hệ, thì sự đổ vỡ sẽ kéo theo cả thế giới sụp đổ. Người không có nhiều lựa chọn sẽ đau nhiều hơn khi mất đi một lựa chọn duy nhất.

Trác Thuý Miêu cho rằng, giai đoạn tiền hôn nhân không bắt đầu từ khi hai người quyết định sẽ kết hôn, mà từ cách ta xây dựng cuộc sống trước đó. Việc chọn ngành học, xây dựng sự nghiệp, tạo dựng các mối quan hệ xã hội… đều là những yếu tố giúp ta có nhiều “giỏ trứng” - nhiều nguồn hạnh phúc, để không phụ thuộc hoàn toàn vào một người.

Theo chị, nhiều người bước vào hôn nhân với tâm thế như bước lên một sân khấu lớn. Họ khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, nói những lời hoa mỹ, nhận những tràng pháo tay từ gia đình, bạn bè như một gameshow truyền hình rực rỡ. Nhưng sau ánh đèn là những giờ phút bầm dập, là thực tại không thể đổi “đội nhóm”, không thể thay “đối tác”. Hôn nhân không phải là show diễn, mà là hành trình dài với một người duy nhất - người bạn đời.

Khi cảm thấy không còn nói cùng ngôn ngữ, không còn nhu cầu bên nhau, vẫn có những cách để cứu vãn. Có thể tạm tách nhau ra, sống như hai người thân trong một mái nhà, chiến đấu để yêu lại thêm một lần nữa. Nhưng nếu kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ, việc cứu vãn sẽ trở nên khó khăn.

Trác Thúy Miêu cảnh báo: “Nếu bạn nghĩ một người chồng, một gia đình là điều kiện tiên quyết để chứng minh cuộc đời bạn hoàn thiện, thì con tàu của bạn không có tuốc năng”. Khi nước tràn vào tức là khi mối quan hệ rạn vỡ, nó sẽ làm sập toàn bộ hệ thống giá trị: từ kỳ vọng cha mẹ, tài chính cá nhân, đến danh dự xã hội.