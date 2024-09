Ngày 28/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khone (sinh năm 1986, cư trú ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi.

Hiện trường vụ việc và đối tượng Thạch Thị Sóc Sô Khone

Thông tin ban đầu được biết, sáng ngày 27/9/2024, tại phòng số 16, Khoa sản thuộc Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh (xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành), lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Thạch Thị Sóc Sô Khone đã thực hiện hành vi chiếm đoạt bé trai (sinh ngày 26/9/2024) là con của chị K.T.S.N (sinh năm 1989, cư trú xã Đa Lộc, huyện Châu Thành).

Ngay sau đó, anh C.H.C (là chồng chị N) phát hiện, truy hô và cùng mọi người bắt giữ Thạch Thị Sóc Sô Khone, đồng thời trình báo Công an. Tại cơ quan Công an, Thạch Thị Sóc Sô Khone khai do không thể có con nên đã bắt cóc bé trai để đem về nhà nuôi, sau đó nói dối là con của bạn trai với mình để làm giấy kết hôn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.