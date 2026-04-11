Trả tiền mặt thay cho vàng theo giá lúc vay mượn được không?

Bạn đọc NGUYỄN THỊ HOA (TP HCM) hỏi: "Năm 2021, tôi mượn 5 lượng vàng SJC. Nay giá vàng tăng vọt, tôi xin trả tiền mặt theo giá gốc ban đầu nhưng chủ nợ không chịu, dọa kiện. Xin hỏi pháp luật buộc trả vàng hay được trả tiền mặt theo giá lúc vay?".

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo điều 466 Bộ Luật Dân sự 2015, nguyên tắc vay tài sản nào thì phải trả lại tài sản cùng loại đúng số lượng, chất lượng. Do đó, bạn đã mượn vàng SJC thì bắt buộc phải trả lại cho chủ nợ bằng vàng SJC.

Nếu bạn không có vàng, hai bên có thể tự thỏa thuận quy đổi thành tiền theo trị giá tại thời điểm trả nợ. Trường hợp không thể thỏa thuận và phải đưa ra tòa án giải quyết, bản án vẫn sẽ tuyên buộc bên vay phải trả nợ bằng hiện vật là vàng.

Đến giai đoạn thi hành án, nếu bạn thực sự không có vàng để trả, cơ quan thi hành án sẽ kê biên, phát mãi tài sản của bạn. Sau khi thu được tiền, cơ quan thi hành án sẽ quy đổi ra vàng để trả cho người được thi hành án. Đặc biệt lưu ý, mức giá quy đổi này sẽ được tính theo giá vàng thực tế tại thời điểm thi hành án, tuyệt đối không áp dụng giá tại thời điểm vay ban đầu.