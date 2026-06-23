Trả lời được câu này, IQ cực cao: Từ tiếng Việt nào vừa là động vật vừa là thực vật?

Một câu đố nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người phải bật cười vì đáp án hóa ra lại quen thuộc đến thế.

Tiếng Việt vốn được xem là một trong những ngôn ngữ giàu hình ảnh và thú vị bậc nhất. Chỉ một từ đơn giản cũng có thể mang nhiều nghĩa khác nhau, khiến không ít người phải "vò đầu bứt tai" khi gặp những câu đố mẹo tưởng dễ mà lại khó.

Mới đây, một câu hỏi ngắn gọn đã thu hút sự chú ý: "Từ tiếng Việt nào vừa là động vật vừa là thực vật?"

Nhiều người đọc xong lập tức nghĩ đến những cái tên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng càng nghĩ càng thấy khó tìm ra đáp án chính xác. Có người đoán là "gà", "cá", "bò" hay "cua". Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là động vật. Một số khác lại nghĩ đến "cam", "xoài", "ổi", nhưng đây chỉ là thực vật. Đáp án khiến nhiều người bất ngờ chính là: Cóc hoặc chuối.

"Cóc" - vừa là con vật vừa là trái cây

Khi nhắc đến từ "cóc", đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến loài lưỡng cư có làn da sần sùi thường xuất hiện vào mùa mưa. Thế nhưng trong tiếng Việt, "cóc" còn là tên một loại trái cây rất quen thuộc.

Quả cóc có vị chua đặc trưng, thường được dùng để ăn sống, làm gỏi hoặc dầm muối ớt. Loại quả này phổ biến ở nhiều tỉnh thành Việt Nam và là món ăn vặt yêu thích của không ít người. Như vậy, chỉ với một từ "cóc", chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa hoàn toàn khác nhau: Con cóc: động vật/ Quả cóc: thực vật.

"Chuối"

Đáp án thứ hai thậm chí còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn. Khi nghe đến từ "chuối", gần như ai cũng nghĩ đến cây chuối hoặc quả chuối. Tuy nhiên, trong dân gian Việt Nam còn có một loài cá được gọi là cá chuối. Đây là tên gọi phổ biến của cá lóc ở nhiều địa phương phía Bắc. Loài cá này sống ở ao hồ, sông ngòi và là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn dân dã.

Do đó: Cá chuối: động vật. Cây chuối, quả chuối: thực vật. Một từ nhưng lại đại diện cho cả thế giới động vật lẫn thực vật.

Ảnh minh hoạ

Tiếng Việt có hệ thống từ đồng âm rất phong phú. Một từ có thể mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh sử dụng. Chính điều này tạo nên nét thú vị của tiếng Việt, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều câu đố dân gian.

Khi gặp những câu hỏi như trên, nhiều người thường suy nghĩ theo lối mòn, chỉ tập trung vào một nghĩa quen thuộc nhất của từ mà quên rằng nó có thể còn mang những nghĩa khác. Đó cũng là lý do những câu đố tưởng đơn giản lại khiến không ít người phải mất khá nhiều thời gian mới tìm ra đáp án.

Không chỉ là câu đố vui, những câu hỏi kiểu "vừa là động vật vừa là thực vật" không đơn thuần là trò giải trí. Chúng giúp rèn luyện khả năng liên tưởng, vốn từ vựng và tư duy linh hoạt. Thay vì suy nghĩ theo một hướng cố định, người trả lời phải mở rộng cách nhìn, kết nối nhiều kiến thức khác nhau trong cuộc sống. Đó cũng là lý do các câu đố mẹo ngôn ngữ luôn được yêu thích từ xưa đến nay.

Một câu đố nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người phải bật cười vì đáp án hóa ra lại quen thuộc đến thế.