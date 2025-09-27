Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!

Nhắc đến một trong những ca sĩ có nhan sắc gây sốt nhất Vbiz, sẽ rất thiếu sót nếu bỏ qua Phương Ly. Mỹ nhân sinh năm 1990 không chỉ nhiều hit, cứ ra nhạc là hot mà còn nhiều lần viral MXH nhờ visual mơ màng, chuẩn nàng thơ. Dù Phương Ly có theo phong cách nào, từ nữ tính, ngọt ngào hay cá tính, năng động đều dễ dàng chinh phục người xem nhờ khí chất lôi cuốn hiếm có.

Visual nức nở của Phương Ly

Cô nàng khiến cư dân mạng phát sốt, gọi là "vợ quốc dân" mỗi khi khoe nhan sắc

Tham gia Em Xinh Say Hi, Phương Ly cũng nổi bần bật nhờ thế mạnh visual của mình. Ở chương trình, thuộc top Em Xinh nổi tiếng, hoạt động lâu năm, Phương Ly theo đuổi hình ảnh “phú bà”, sang xịn mịn trong mọi tạo hình, sân khấu nào cũng đầu tư trang phục biểu diễn hết nấc. Theo dõi Phương Ly, khán giả cảm thấy thú vị khi mỗi sân khấu cô tham gia đều thay đổi tạo hình, biến hoá linh hoạt mà khi nào cũng đẹp mắt, thời thượng.

Hình tượng "phú bà" sang xịn mịn của Phương Ly trên sóng Em Xinh

Tuy nhiên, mới đây visual Phương Ly lại khiến dân tình sốc vì lạ lẫm. Biểu diễn ở một sự kiện nhãn hàng tại Nha Trang, Phương Ly vẫn như mọi khi ăn diện chỉn chu. Nhưng bộ cánh màu cam, phối váy ngắn bằng lông với croptop cắt xẻ táo bạo làm Phương Ly “lực điền” hơn bình thường. Tỷ lệ cơ thể vẫn thế, nhưng ở tạo hình này, Phương Ly không còn sự mảnh mai, thần thái như bình thường. Nhiều khán giả cho rằng vấn đề nằm ở màu da của Phương Ly.

Phương Ly biểu diễn ca khúc Vỗ Tay tại Nha Trang mới đây

Phương Ly gây sốc bởi làn da nâu506089513_1281964956619888_9061126467529760500_n.jpeg

Body "lực điền" khó tin

So sánh với những hình ảnh quen thuộc trước đó, có thể thấy da Phương Ly trong đêm diễn Nha Trang tối màu hơn hẳn. Nhiều người đoán rằng thời gian này Phương Ly đã phơi da nâu để cá tính hơn. Phương Ly cũng thường khoe ảnh đi biển, khiến khán giả “mất máu” bởi body cực cháy.



Phương Ly dạo này theo đuổi phong cách cá tính, "tây" hơn

Phương Ly khoe ảnh gợi cảm, táo bạo ở biển

Tuy nhiên, khi lên sân khấu biểu diễn những ca khúc quen thuộc như Vỗ Tay, Anh Là Ngoại Lệ Của Em,... đa số đều mang giai điệu tươi sáng, ngọt ngào, khán giả đã quen với một Phương Ly xinh như công chúa. Chưa kể, Phương Ly cũng có sự nhấn nhá khác biệt trong tạo hình, kiểu tóc lẫn makeup. Do đó, hình ảnh mới lần này tạo ấn tượng thị giác mạnh, nhiều người cảm thấy lạ lẫm là điều dễ hiểu.

Netizen chia phe trước diện mạo mới của Phương Ly

Tạo hình của bài Vỗ Tay trên sóng Em Xinh

Diện mạo mới nhất của Phương Ly khiến netizen “chia phe”. Người ủng hộ nữ ca sĩ làm mới bản thân, khẳng định người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Hình ảnh “tây tây” của Phương Ly cũng rất hợp mode. Nhưng đa số khán giả thì cho rằng Phương Ly chỉ hợp da trắng và nhớ nhung vẻ đẹp mơ mộng, công chúa của nàng “vợ quốc dân”. Màn thay đổi này khiến dân tình kêu gào Phương Ly đừng nên phơi da nâu.

Phương Ly luôn đầu tư cực mạnh tay ở mỗi lần xuất hiện trước công chúng

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, Phương Ly luôn đầu tư cực mạnh tay ở mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Ngày 11/10 tới đây, Phương Ly sẽ cùng các chị em mang concert Em Xinh Say Hi ra SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Đến với concert Em Xinh, bữa tiệc visual của Phương Ly chắc chắn đáng trông đợi.