Tra kết quả ngày 21/7, nam công nhân tìm đến đại lý vé số sau 5 ngày: Đưa ra quyết định quan trọng

Chưa bao giờ hết "hot" - đó chính là lời cảm thán của số đông mỗi khi đọc về các trường hợp trúng xổ số. Câu chuyện về vận may của những người trúng giải luôn khiến người ta phải đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác như câu chuyện của nam công nhân trúng độc đắc dưới đây.

Câu chuyện của anh được chị Nguyễn Thị Kiều Nguyên (35 tuổi), chủ đại lý vé số Mai Trang ở Vĩnh Long chia sẻ trên Thanh Niên vào ngày 26/7. Chị Kiều Nguyên cho biết mình vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 1 tờ vé số. Theo đó, tờ vé số có dãy số 888994 thuộc đài TP. HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21/7, trúng độc đắc. Chủ nhân sẽ nhận số tiền 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo chia sẻ của chủ đại lý, người trúng giải làm công nhân ở Tây Ninh (Long An cũ). Sau khi biết kết quả, người này về quê và đến đại lý của chị đổi thưởng. Người này thường xuyên mua vé số cầu may nhưng mỗi ngày chỉ mua 1 tờ và không ngờ lần này, may mắn đã tìm đến.

Sau khi trúng giải, nam công nhân đã nhận hết thưởng bằng tiền mặt và dự định sẽ nghỉ việc, về quê xây nhà, ổn định cuộc sống ở quê.

Cũng trong ngày 26/7, đại lý vé số Quang Vinh 59 ở Cần Thơ thông tin đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng khuyến khích cho khách hàng. Theo đó, 14 tờ có dãy số 709555 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam trúng giải khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Còn giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 701555.

Được biết, 14 tờ vé trúng giải khuyến khích thuộc về nhiều người khác nhau, chứ không phải của một người như nhiều thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Có người nhận tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản, có người nhận tiền mặt. Họ mua vé số cầu may, sau khi dò kết quả mang đến đại lý Quang Vinh đổi thưởng.

Hương Trà (T/H)