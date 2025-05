Nội dung cáo trạng thể hiện tối 9-11-2023, anh H.T.L rủ vợ chồng bị cáo đến nhà trọ tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP HCM để ăn uống.



Khoảng 30 phút sau khi cả 3 người gặp mặt, anh P.V.T đã điều khiển xe đến khu trọ trên. Thấy vậy, L. bỏ đi ra ngoài và nói chuyện riêng với T. Do bị cáo nghi ngờ T. là người L. gọi đến để đánh mình nên bị cáo đã lấy dao dài khoảng 32 cm để phòng thân.

Khoảng 10 phút sau, L. quay lại phòng trọ để đi vệ sinh cá nhân, T. cũng đi theo sau và rút dao đâm anh T. Nạn nhân hô hoán kêu cứu và chạy vào trong nhà trọ trốn.

Bị cáo tại toà

Chị N.T.T (vợ bị cáo An) hoảng sợ, bỏ chạy ra đầu hẻm nhờ người dân hỗ trợ trình báo Công an. Lúc này, An cầm dao khác đi ra đầu hẻm, tiếp tục dọa chém người dân xung quanh rồi dùng dao cắt cổ để tự tử.

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa cả bị cáo An và anh T. đến bệnh viện nhưng anh T. không qua khỏi do "sốc máu không phục hồi".

Tại tòa, bị cáo An khai các tình tiết được nêu trong cáo trạng chưa phù hợp với tình huống xảy ra tại hiện trường.

Vì An nghi ngờ L. và T. thông đồng sát hại mình nên mới yêu cầu vợ chạy đi báo công an. Sau khi từ nhà vệ sinh ra, L. đã dùng dao chém bị cáo nhưng bị cáo kịp thời né được. Thấy vậy, An lấy dao giấu trong người ra đâm anh T.

Anh L. có mặt tại hiện trường ngày hôm đó không có mặt tại phiên xét xử để HĐXX có thể hỏi thêm. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ vụ án điều tra bổ sung.