Sau 4 ngày xét xử, sáng 12/6, HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vụ làm giả hồ sơ xe phân khối lớn tại TP. Nha Trang.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, ở TP. Nha Trang) bị xét xử về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; Phạm Hữu Long (SN 1984, ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các bị cáo: Mai Trần Chính (SN 1984); Kiều Tiến Dũng (SN 1971, đều là cựu Phó Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an TP. Nha Trang); Trần Quang Hưng (SN 1968, cựu Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an TP. Nha Trang) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xe mô tô phân khối lớn. Ảnh: Minh họa.

Theo HĐXX, tại tòa bị cáo Nguyễn Văn Thanh khai tất cả hồ sơ trước khi làm thủ tục đều có điện thoại cho Mai Trần Chính xem trước, mỗi hồ sơ đều kèm theo 5 triệu đồng. Kiểm tra 206 hồ sơ thì chỉ có các hồ sơ của Thanh đưa cho Chính làm thủ tục đều có chữ "tốt". Do đó cần làm rõ mối quan hệ giữa bị cáo Thanh và bị cáo Chính, có việc tham mưu, tác động đưa tiền cho Chính để Chính không thực hiện đúng quy trình, bỏ qua vi phạm để làm hồ sơ cho bị cáo Thanh không.

Bên cạnh đó, cũng cần điều tra làm rõ nhân viên của các Chi cục thuế TP. Nha Trang có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ nộp phí trước bạ đối với 10 xe mô tô của Nguyễn Văn Thanh.

Theo HĐXX, ông N.D.T. (cán bộ CSGT Công an TP. Nha Trang) là người đã làm thủ tục đăng ký cho 10 xe mô tô cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh, ông T. cũng đã được cử đi tập huấn cùng các cán bộ khác về nghiệp vụ thủ tục đăng ký xe giao thông cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, hành vi của ông T. chưa được điều tra làm rõ. Đồng thời, cũng cần điều tra hành vi của công chứng viên H.H.L. vì đã giúp cho bị cáo Nguyễn Văn Thanh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 triệu đồng nhưng chưa được điều tra, xử lý. Ngoài ra, lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Thanh và các bị hại có mâu thuẫn, chưa được đối chất làm rõ.

Đối với ông Nguyễn Văn Trí (nguyên Phó trưởng Công an TP. Nha Trang) là lãnh đạo phụ trách, trực tiếp chỉ đạo công tác đăng ký xe và ký cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển kiểm soát.

Tuy nhiên, dù hồ sơ xe mô tô của Nguyễn Văn Thanh có biểu mẫu không đúng quy định nhưng ông Trí vẫn duyệt và ký giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô không rõ nguồn gốc là điều kiện để Nguyễn Văn Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng của các cá nhân. Hành vi của ông Trí có dấu hiệu cấu thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do đó cần điều tra làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm ....

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 1/2023, Nguyễn Văn Thanh (là thành viên hội xe mô tô phân khối lớn tại TP. Nha Trang) đã mua 9 xe mô tô không rõ nguồn gốc và giúp Phạm Hữu Long hợp thức 1 xe mô tô bằng việc cung cấp thông tin người mua xe được Thanh nhờ đứng tên; hình ảnh, số khung, số máy xe mô tô cho Huy (chưa xác định được lai lịch) để Huy làm giả 10 bộ hồ sơ xe (30 tài liệu giả).

Sau đó, Thanh sử dụng các hồ sơ xe giả này đi làm thủ tục đăng ký xe và được cấp biển kiểm soát và chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 9 xe mô tô; cấp biển kiểm soát cho 1 xe mô tô. Thanh đã bán 4 xe mô tô, chiếm đoạt của 4 người với tổng số tiền là 2,575 tỷ đồng. Phạm Hữu Long biết rõ xe mô tô biển kiểm soát 79A1-023.07 là xe không hợp pháp nhưng để hợp thức hóa xe, Long đã nhờ Thanh làm 1 bộ hồ sơ xe giả để đi đăng ký xe và được cấp chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cùng biển kiểm soát. Sau đó, Long làm thủ tục mua bán xe, rút hồ sơ xe và sử dụng để chuyển đổi vùng cho xe.

Quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ đăng ký phương tiện, cấp chứng nhận đăng ký xe mô tô và xe gắn máy, Mai Trần Chính, Trần Quang Hưng, Kiều Tiến Dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ đăng ký xe nên không phát hiện hồ sơ xe giả do Nguyễn Văn Thanh nộp, dẫn đến cấp biển kiểm soát, chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 9 xe mô tô không đúng quy định.

Cáo trạng cũng nêu, đối với ông Nguyễn Văn Trí không có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ phương tiện mà chỉ ký cấp Chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và biển kiểm soát. Quá trình thực hiện nhiệm vụ ông Trí không có động cơ cá nhân, vụ lợi trong việc đăng ký xe của bị can Nguyễn Văn Thanh; việc để xảy ra sai phạm là do tin tưởng vào việc tham mưu đề xuất của cấp dưới, áp lực hành chính về thời hạn ký cấp Chứng nhận đăng ký xe và giải quyết các công tác khác trên nhiều lĩnh vực được phân công. Do đó, xét tính chất, mức độ sai phạm của ông Nguyễn Văn Trí chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự mà kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và chính quyền.