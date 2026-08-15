"Trà detox", món trà của thương hiệu nổi tiếng Thái Lan hết sạch ở TP.HCM, quán treo bảng hẹn khách sau 10 ngày

Một món trà đã có mặt trong menu từ lâu bất ngờ trở thành cái tên được tìm mua nhiều nhất những ngày qua, kéo theo tình trạng hết hàng tại một số chi nhánh ở TP.HCM.

Từ một món nước vốn rất khiêm tốn trong menu và ít được chú ý, ly trà này bỗng chốc trở thành cái tên được gọi nhiều nhất quán. Người uống xong thì lên mạng kể lại câu chuyện của mình, người chưa thử lại càng tò mò muốn mua ngay một ly để kiểm chứng. Cứ thế, hiệu ứng truyền miệng lan nhanh đến mức khiến một thương hiệu 80 năm tuổi cũng không lường trước được sức hút. Khi lượng khách tìm mua tăng lên, một số cửa hàng ChaTraMue tại TP.HCM rơi vào tình trạng hết trà hoa hồng chanh vải, buộc thương hiệu phải tạm ngưng bán món này để chờ bổ sung nguyên liệu.

Khi "trà xổ" trở thành từ khóa gây sốt

Điều khiến ly trà hoa hồng chanh vải đột nhiên thu hút sự chú ý lại không đến từ hương vị, mà bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tế được người uống kể lại sau đó.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng sau khi uống, họ nhận thấy hệ tiêu hóa hoạt động rõ rệt hơn và nhanh chóng có nhu cầu đi vệ sinh. Từ một bài đăng vui vẻ ban đầu, hàng loạt bình luận đồng tình bắt đầu rôm rả xuất hiện. Thú vị ở chỗ, mỗi người lại kể một mốc thời gian phản ứng khác nhau. Có người nói chỉ mất khoảng một tiếng, trong khi vài người khác lại cho biết phải chờ tới bốn hay năm tiếng.

Từ những chia sẻ cá nhân đó, câu chuyện dần được cộng đồng mạng truyền tai nhau theo hướng hài hước hơn, và sinh ra những biệt danh vui tai như "trà xổ" hay "trà detox". Một người kể rằng khi đi du lịch mà lỡ ăn ít rau, họ chọn mua mang về khách sạn uống thử như một giải pháp cứu nguy cho chiếc bụng. Người khác lại kể tình huống dở khóc dở cười khi phải phóng xe về nhà chỉ trong đúng mười lăm phút sau khi uống. Thực ra trước đó, món nước này cũng từng được nhắc đến nhiều tại Thái Lan khi du khách nước ngoài dùng thử và chia sẻ trải nghiệm của họ trên mạng xã hội.

Tuy vậy, trải nghiệm thực tế lại không giống nhau ở tất cả mọi người. Thời gian phản ứng của cơ thể dao động rất rộng, từ ba mươi phút đến bốn tiếng, và cũng có người cho biết họ không hề nhận thấy sự thay đổi nào đáng kể. Chính vì sự khác biệt đó, trong phần bình luận thường xuất hiện những lời nhắc nhở nhau nên cân nhắc thời điểm uống. Có người kể chuyện uống xong ở trung tâm thương mại rồi gặp tình huống bất tiện ngay khi ra đến trạm tàu. Người khác thì hóm hỉnh đùa rằng nếu đang đi tour ẩm thực thì tốt nhất nên để dành thử vào dịp khác cho an toàn.

Những cách gọi vui như "trà xổ" hay "trà detox" suy cho cùng chỉ phản ánh cảm nhận riêng của từng cá nhân, chứ không phải là đặc điểm chung cho tất cả khách hàng.

Trước độ hot của thức uống này, Có Như Lời Đồn? quyết định tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé một chi nhánh ChaTraMue tại TP.HCM để tự kiểm chứng. Nhưng vừa bước vào, đập ngay vào mắt là tấm bảng thông báo tạm ngưng bán trà hoa hồng chanh vải do hết nguyên liệu, đồng thời hẹn khách quay lại sau khoảng mười ngày nữa. Nhân viên quầy pha chế cho biết mấy ngày qua lượng khách hỏi mua món này tăng đột biến, có lúc quá nửa khách vào quán đều hỏi thăm về món trà hoa hồng. Sức hút bất ngờ này đã khiến lượng nguyên liệu dự trù bị thiếu hụt chỉ trong vài ngày. Đành gọi tạm món khác để giải khát, chúng mình tự an ủi thôi thì đợi thêm vài hôm nữa, biết đâu lúc đó quán cũng đỡ đông hơn để có thể thong thả ngồi lại trải nghiệm trọn vẹn.

Món trà quen thuộc của một thương hiệu 80 năm tuổi

Thực chất, trà hoa hồng chanh vải vốn không phải là sản phẩm mới của ChaTraMue. Món trà này đã âm thầm nằm trong menu từ lâu, và luôn có một lượng khách hàng quen thuộc nhờ hương vị vô cùng dễ uống. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị chua nhẹ của chanh đầu tiên, kế đến là vị vải ngọt thanh thơm dần lên, còn hoa hồng chỉ làm nền tạo điểm nhấn mà không làm mờ đi hai vị kia. Về thành phần, món này dùng nền trà ô long trộn cùng cánh hoa hồng, một dòng nguyên liệu quen thuộc mà ChaTraMue vẫn đang bán ra thị trường, kết hợp cùng chanh và vải. Đây cũng là lý do món nước này có hậu vị chát nhẹ đặc trưng của ô long thay vì ngọt gắt như nhiều loại trà trái cây khác.

Nhờ vậy, tổng thể ly trà mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thanh mát hơn hẳn so với các loại trà sữa hay thức uống thiên về vị béo thông thường. ChaTraMue còn khá tâm lý khi cung cấp cả phiên bản thuần chay và tùy chọn đường ăn kiêng, nên món này vốn đã có được sự yêu mến từ một lượng khách trung thành.

Ít ai để ý rằng đứng sau món trà đang được săn đón này là một thương hiệu đã có mặt từ năm 1945. Với những người mê ẩm thực đường phố Bangkok, ChaTraMue gần như là một biểu tượng, được nhắc đến thân thuộc ngang hàng với Tom Yum hay Pad Thai.

Thương hiệu này cũng từng có một khoảnh khắc viral toàn cầu khi những ly trà Thái xanh và trà Thái đỏ xuất hiện trên tay các thành viên BLACKPINK ngay trên sân khấu concert, khiến người hâm mộ khắp nơi vô cùng thích thú.

Menu của hãng khá đa dạng, trải dài từ cà phê, trà, trà sữa đến latte, với mức giá dao động từ 40.000 đến 75.000 đồng, khá dễ tiếp cận với giới trẻ. Dòng trà túi lọc của ChaTraMue cũng được nhiều quán cà phê và trà sữa trong nước tin dùng làm nguyên liệu pha chế.