Trả 2 triệu thuê công ty dọn nhà, Lâm Tây - Yến Xuân nhận kết quả thất vọng, còn bị nhắc "giữ hình ảnh" celeb

Yến Xuân bức xúc về kết quả nhận được sau khi trả 2 triệu thuê công ty dọn nhà đón tết

Mới đây, vợ chồng thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây) - nàng WAG Yến Xuân bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội chỉ vì… chuyện dọn nhà đón tết. Cụ thể, Yến Xuân đã chia sẻ trải nghiệm thuê dịch vụ dọn dẹp công nghiệp với chi phí 2 triệu đồng, nhưng kết quả nhận về lại khiến vợ chồng cô không khỏi ngán ngẩm.

Theo hình ảnh được đăng tải, vợ chồng Yến Xuân thuê dịch vụ dọn nhà chuyên nghiệp nhưng người đến dọn chỉ là người nghiệp dư được thuê từ bên ngoài, trả lương theo giờ. Và khi nhân viên đến dọn dẹp không có các thiết bị chuyên nghiệp, máy móc như quảng cáo mà chỉ là những dụng cụ thô sơ, thậm chí xà phòng lau nhà còn dùng của chính chủ.

Quan trọng là căn nhà sau khi "dọn xong" vẫn chưa sạch sẽ, rèm cửa bị làm hỏng, "kính lau còn bẩn hơn lúc chưa lau" hay "sàn nhà ẩm ướt có mùi hôi"... Khác xa với những hình ảnh lung linh, sạch sẽ thường thấy trên website quảng cáo, thực tế khiến Yến Xuân không giấu được sự thất vọng.

Yến Xuân chia sẻ trải nghiệm thuê dịch vụ dọn nhà giá 2 triệu và kết quả nhận được gây thất vọng

Văn Lâm đã phản hồi thẳng thắn: "Em ơi, em dọn cho anh theo giờ chứ có phải công nghiệp tổng thể đâu. Dụng cụ có đâu mà bảo công nghiệp vậy. Chỉ sử dụng 1 cây lau nhà cũ hôi và 1 máy hút bụi bé tí, không có hoá chất chuyên dụng nào mà bảo công nghiệp hả". Anh cũng cho rằng chỉ nên tính giá dọn nhà theo giờ vì chất lượng dịch vụ không đảm bảo.

Khi Văn Lâm phản hồi với công ty dọn nhà và bày tỏ sự không hài lòng lại nhận được lời nhắc nhở về cách dùng từ: "Anh ơi. Mình hãy nói và giải quyết vấn đề một cách văn minh. Anh cũng là người nổi tiếng. Nên giữ hình ảnh ạ".

Chính cách phản hồi của công ty dọn nhà và chi tiết nhắc khách giữ hình ảnh người nổi tiếng đã nhanh chóng làm dấy lên tranh luận. Nhiều netizen cho rằng việc bỏ tiền ra thuê dịch vụ nhưng nhận về kết quả không tương xứng thì khách hàng hoàn toàn có quyền phản ánh. Việc lấy lý do "người nổi tiếng nên giữ hình ảnh" để nhắc nhở lại càng khiến cư dân mạng cảm thấy khó hiểu. Không ít ý kiến bênh vực vợ chồng Lâm Tây - Yến Xuân, cho rằng celeb cũng là khách hàng bình thường, được quyền bày tỏ sự bức xúc khi trải nghiệm dịch vụ chưa tốt.

Hiện tại, phía Lâm Tây - Yến Xuân chưa chia sẻ thêm về hướng giải quyết sau sự việc. Tuy nhiên, câu chuyện "2 triệu thuê dọn nhà" này vẫn đang được netizen bàn luận rôm rả, bởi nó chạm đúng tâm lý của rất nhiều người: dịch vụ không xứng đáng với số tiền bỏ ra, nhưng phản ánh thì lại bị nhắc… giữ hình ảnh.