TP.HCM: Vợ bán vé số, chồng mua ủng hộ 5 tờ, chiều nhận tin trúng 10 tỷ đồng

Người vợ làm công nhân, vì hoàn cảnh khó khăn nên lấy vé số bán để kiếm thêm thu nhập.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một đôi vợ chồng ở TP.HCM đã trúng 5 tờ vé số giải độc đắc, nhận tổng cộng số tiền thưởng là 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Theo hình ảnh được chia sẻ, những tờ vé số may mắn mang dãy số 396001 của đài Cần Thơ, mở thưởng ngày 4/11/2026.

Những tờ vé số may mắn trúng giải độc đắc.

Theo thông tin trên Tri thức - Znews, chị Trịnh Thư, chủ đại lý vé số tại TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) cho biết, người trúng số là đôi vợ chồng cộng tác viên bán vé số ở đại lý của chị. Theo chị Thư, người vợ ngoài 50 tuổi, làm công nhân tại khu công nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, người này thường lấy vé số từ đại lý của chị Thư để bán, kiếm thêm thu nhập.

Sáng ngày 4/11, chồng của người này đã mua 5 tờ vé số để ủng hộ vợ. Sau đó người vợ tiếp tục mang vé số đến công ty và bán cho đồng nghiệp. Đến chiều, chị ngỡ ngàng, mừng rỡ khi nghe tin có đồng nghiệp trúng giải tiền tỷ từ tấm vé số do mình bán ra.

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 4/11.

Khi bình tĩnh lại, người phụ nữ mới gọi điện về nhà thì biết tin chồng cũng trúng 5 tờ độc đắc. Người phụ nữ mang tổng cộng 6 tờ vé số trúng giải mà bà bán được đến đại lý của chị Thư đổi thưởng ngay trong tối 4/11. Riêng vợ chồng bà trúng 5 tờ, nhận về 9 tỷ đồng (sau khi trừ thuế). Theo chị Thư, niềm vui đến quá bất ngờ nên người phụ nữ khá run, không nói được quá nhiều. Hai vợ chồng có dự định trở về quê nhà.



