TPHCM vào cuộc xác minh vụ TikToker Võ Hà Linh bị tố bán phá giá

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, cơ quan này đã ban hành văn bản chỉ đạo Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh đối với chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official do Võ Hà Linh đứng tên.

Việc kiểm tra nhằm làm rõ phản ánh cho rằng TikToker này đã nhiều lần bán sản phẩm với mức giá thấp bất thường, không chỉ dưới giá thị trường mà còn thấp hơn cả giá niêm yết của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng.

Vụ việc hiện đang trong quá trình xác minh, kết quả sẽ được tổng hợp và báo cáo về Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, đồng thời chuyển đến Sở Công Thương TPHCM và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) để tiếp tục theo dõi, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh hoạt động bán hàng của TikToker Võ Hà Linh

Trước đó, một người tiêu dùng đã gửi đơn kiến nghị tới cơ quan chức năng, nêu rõ nghi vấn TikToker Võ Hà Linh lợi dụng hình thức bán hàng qua livestream để giảm giá sâu, tạo ra cạnh tranh không lành mạnh.

Cùng thời điểm, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) cũng có văn bản gửi đến các cơ quan quản lý, đề nghị xem xét hoạt động thương mại điện tử của các KOL (người có sức ảnh hưởng) và KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng). Trong số các trường hợp bị phản ánh có cả TikToker Võ Hà Linh.

Theo VICOPRO, Võ Hà Linh nhiều lần bị khiếu nại về hành vi bán hàng dưới giá thị trường, phân phối sản phẩm không đảm bảo chất lượng và từng kêu gọi người tiêu dùng tích trữ hàng hóa. Cụ thể, trước phiên bán hàng livestream ngày 15/3, Hà Linh từng đăng bài trên mạng xã hội cá nhân, kêu gọi tích trữ hàng do lo ngại các sàn thương mại điện tử sẽ tăng phí từ đầu tháng 4.

Các sản phẩm được Hà Linh giới thiệu trong phiên livestream đều có mức giá "sốc", thấp hơn nhiều lần so với giá thị trường. Theo nhận định từ hiệp hội, hình thức kinh doanh này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bán lẻ truyền thống, có nguy cơ khiến người tiêu dùng quay lưng với các cửa hàng vật lý, chỉ tập trung vào mua sắm qua mạng.

Trước những phản ứng từ dư luận, tối 30/3, TikToker Võ Hà Linh đã có bài viết trên trang cá nhân, khẳng định các hoạt động livestream đều tuân thủ quy định pháp luật, minh bạch về giá bán và xuất xứ hàng hóa. Cô cũng khẳng định luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu.

Theo thông tin tra cứu từ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official do Võ Hà Linh làm đại diện pháp luật, có trụ sở chính tại Nghệ An và một chi nhánh tại TP.Thủ Đức, TPHCM.