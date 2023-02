TPHCM và các tỉnh thành điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm 13 cán bộ chủ chốt

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ, ngày 28/2, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, thời hạn bổ nhiệm các chức vụ là 5 năm, hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/3/2023.

Theo đó, đồng chí Hoàng Văn Thiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn chúc mừng 13 cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động và bổ nhiệm. Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ba Bể được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải được tiếp nhận, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ba Bể nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lèng Văn Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Nông Bình Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bạch Thông nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Mã Văn Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn được tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nghiêm Văn Thép, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình đường bộ, Sở Giao thông vận tải được tiếp nhận vào làm công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Đồng chí Phan Quý Phúc, Trưởng phòng Kinh tế, Báo Bắc Kạn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Báo Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh yêu cầu các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp và tạo điều kiện để các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Văn Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Tin từ TTXVN, ngày 28/2, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Huỳnh Văn Sơn sinh năm 1974; quê xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Huỳnh Văn Sơn đã trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Long An; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Bổ nhiệm Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu (bìa trái) và Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái chúc mừng Tân Cục trưởng cục THADS TPHCM. Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

Chiều 27/2, Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa, Chấp hành viên cao cấp, Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự TPHCM, giữ chức vụ Cục trưởng cục Thi hành án dân sự TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái chúc mừng ông Nguyễn Văn Hòa được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, lãnh đạo Thành ủy TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM giao trọng trách quan trọng; tin tưởng trên cương vị mới, tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TPHCM sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, chuyên môn, năng lực quản lý, đoàn kết cùng tập thể Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.