TP.HCM trước thời điểm 0h ngày 23/8

Ban hành Chỉ thị khẩn số 11 về phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tối nay vừa ký Chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.



Theo Người lao động, ông yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn TP tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp.

Trong đó, thực hiện xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch, người dân là "chiến sỹ" trong phòng, chống dịch, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu thì ở đó". Lấy người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện ra Quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường, nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 312 phường, xã, thị trấn.



Ảnh: Tiền phong

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, để thực hiện công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội.



Tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.



UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội; hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ; chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.



Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, tổ chức các hình thức tiêm vắc-xin phù hợp.

Thành lập thêm 400 Trạm y tế lưu động; được trang bị các túi thuốc, 3-5 bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm nhanh.



Đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc.



TP.HCM xét nghiệm nhanh toàn bộ người dân ở "vùng cam", "vùng đỏ"

Chiều nay, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đã ký văn bản điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm số 2716 ban hành ngày 15/8.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong đó thành phố chỉ định xét nghiệm cộng đồng tại các tổ dân phố, tổ nhân dân có mức nguy cơ cao "vùng cam” và nguy cơ rất cao "vùng đỏ" bằng hình thức xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong vùng. Còn tại các tổ dân phố, tổ nhân dân có mức nguy cơ thuộc "vùng xanh"," vùng cận xanh", "vùng vàng" thì thực hiện như kế hoạch cũ.

Các trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức phân công các đội xét nghiệm, mỗi đội phụ trách 4 tổ dân phố, tổ nhân dân, cấp phát sinh phẩm xét nghiệm (test) kháng nguyên nhanh đến từng hộ dân có khả năng tự thực hiện xét nghiệm.

Nếu người dân không thể tự thực hiện xét nghiệm thì đội xét nghiệm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và có thể hướng dẫn cho người dân thực hiện cho các thành viên trong gia đình. Sau khoảng 30-60 phút, nhân viên đội xét nghiệm sẽ quay lại nhận kết quả từ người dân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra một số điểm ở TP.HCM trước thời điểm 0h ngày 23/8

Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) đã thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị trên một số địa bàn của TP.HCM, trước thời điểm 0h ngày 23/8.

Theo báo Chính phủ, tại quận Bình Thạnh (TP.HCM), Phó Thủ tướng động viên các học viên Học viện Quân y vào chi viện cho các cơ sở điều trị, trạm y tế lưu động trên địa bàn; mong muốn các học viên Học viện Quân y quyết tâm, nỗ lực hết sức mình, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, chăm sóc chu đáo, kịp thời, tốt nhất sức khoẻ người dân vùng dịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam động viên các học viên Học viện Quân y. Ảnh: Đình Nam/báo Chính phủ

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 quận Bình Thạnh, động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia Tổ công tác đặc biệt tại Phường 13, quận Bình Thạnh.

Ông Đam dặn dò cán bộ, chiến sĩ cùng với việc động viên, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở đó", thì cần phải quán triệt tinh thần "quân đội là con em của nhân dân", vì vậy, phải hết sức gần gũi, nắm sát nhu cầu, hỗ trợ kịp thời những yều cầu cần hỗ trợ của người dân về lương thực, thực phẩm, chăm sóc y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao đổi và thống nhất với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên kêu gọi những người dân đã điều trị khỏi bệnh Covid-19, đủ sức khỏe tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương.



Đoàn xe chở các chiến sỹ lên đường hỗ trợ nhân dân TP.HCM phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Quân khu 7/Người lao động.

"Mong 2 tuần tới ai cũng ở yên trong nhà thì thành phố sẽ sớm kiểm soát được dịch"

Theo ghi nhận của Thanh niên online, chiều nay, tại đường 3 tháng 2, đường Nguyễn Tri Phương (quận 10), đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình) xe cộ vẫn đông đúc. Nhiều người tập trung mua đồ ở các tiệm tạp hóa, cửa hàng thuốc... trước giờ giới nghiêm.

Bà Mai Ngọc Lan (54 tuổi, sống ở đường Trường Chinh) chia sẻ, 2 ngày nay bà thấy đường phố và các siêu thị đông người nên thấy "hơi sợ". Gia đình bà cũng đã mua được một số thực phẩm đủ dùng trong nhiều ngày. Cộng thêm việc biết chính quyền sẽ hỗ trợ người đi chợ thay nên bà không quá lo lắng.



"Mong 2 tuần tới ai cũng ở yên trong nhà thì TP sẽ sớm kiểm soát được dịch thôi. Mình cứ hy vọng như vậy đi vì bây giờ, ngoài việc tuân thủ tốt quy định và lạc quan thì biết làm gì hơn", bà Lan tâm sự với báo Thanh niên.

