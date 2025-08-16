TPHCM: Tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong con hẻm vì bị cứa cổ

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống tại hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây nghe thấy nhiều tiếng la hét. Khi đến kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một người đàn ông nằm bất động, dựa lưng vào tường với vết cắt sâu trên cổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (ảnh: Trí Viễn)

Nạn nhân được xác định là tài xế xe ôm công nghệ, khoảng 35 tuổi. Gần thi thể, có một chiếc xe máy Future biển số tỉnh Bạc Liêu (nay là Cà Mau) cùng một túi xách. Điều đáng chú ý là ví tiền của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an TP.HCM để điều tra. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera an ninh để truy tìm hung thủ.

Theo nguồn tin từ phóng viên, cảnh sát đã bắt được nghi phạm gây án và đang tiến hành lấy lời khai. Hiện danh tính của nạn nhân và kẻ gây án vẫn chưa được công bố. Thi thể của nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Đến 1h30 ngày 16/8, hiện trường vụ án đã được giải quyết xong. Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Tiền Phong sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc