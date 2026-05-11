TPHCM: Phát hiện thi thể tử vong bên trạm xe buýt

Ngày 11-5, Công an phường Linh Xuân, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trên đường Đỗ Mười.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 1 giờ cùng ngày, nhiều người dân lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ Đại học Nông Lâm TPHCM đi Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Khi đến đoạn trạm xe buýt đối diện Khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Xuân thì phát hiện một người đàn đã tử vong. Vụ việc được tình báo cơ quan công an sau đó.

Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định gần thi thể có một ba lô chứa thẻ căn cước tên H., 38 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk.



