TP.HCM: Phát hiện thi thể người đàn ông bốc cháy gần trạm xe buýt lúc rạng sáng

Ngày 11/5, Công an phường Linh Xuân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân một người chết cháy.

Trước đó, khoảng 1h cùng ngày, người dân đi đến đoạn qua trạm xe buýt đối diện Khu chế xuất Linh Trung (phường Linh Xuân, TP.HCM) thì phát hiện một người đàn ông đang bốc cháy dữ dội. Mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Hiện trường sự việc

Ít phút sau, ngọn được dập tắt nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân. Cách thi thể nạn nhân vài mét có một chiếc ba lô đựng tư trang cá nhân, cùng thẻ căn cước mang tên V.K.H. (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm thi thể được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được làm rõ.