TPHCM: Phát hiện thi thể nam treo lơ lửng trên cành cây

Anh Vũ |

Thi thể nam giới được phát hiện trong tư thế treo cổ trên cành cây ở phường Long Bình.

Ngày 22-12, Công an phường Long Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ.

TPHCM phát hiện thi thể nam treo cổ trên cành cây ở Long Bình - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân đi qua khu vực đường 3B, phường Long Bình, đoạn cách Trường THPT Nguyễn Văn Tăng khoảng 500 m, phát hiện một thi thể nam giới khoảng 35 tuổi treo lơ lửng trên nhành cây ven. Hốt hoảng, họ gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Long Bình sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân có mang theo một ba lô, mặc áo màu đen, quần dài.

