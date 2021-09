TPHCM đã truy tìm F0 nhiều lần trong hơn 100 ngày qua, hy vọng sẽ quét đến F0 cuối cùng

TPHCM đã truy tìm F0 nhiều lần trong hơn 100 ngày qua



Chiều 11/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM mở rộng để cho ý kiến về kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP sau ngày 15/9.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận và cho ý kiến về chủ trương rất quan trọng đối với những chiến lược, kế hoạch và lộ trình cụ thể cho rất nhiều nội dung trụ cột trong kế hoạch phòng chống dịch và từng bước phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.



Theo Bí thư Thành ủy, tính đến nay, TP có 103 ngày với những bước, những mục tiêu, những giải pháp cấp độ khác nhau, ngày càng nâng lên, ngày càng tăng cường, siết chặt.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới trong phòng chống dịch trong thời gian qua, chủng Delta hết sức phức tạp, nguy hiểm. Có thể nói, khó có thể quét sạch F0 trong một thời gian nhất định trên một địa bàn lớn có đặc điểm phức tạp như TPHCM.

Mặt khác, việc áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt cũng không thể kéo dài đến quá sức chịu đựng của người dân và nền kinh tế. Bí thư Nên cho rằng, quan điểm này mới so với trước đây. TPHCM sẽ báo cáo Trung ương để xin ý kiến. Đây là cách nhìn nhận của TP qua thực tiễn và đưa ra quan điểm như thế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: hcmcpv

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc giãn cách hay nới lỏng đến mức độ nào còn phụ thuộc vào chuyển biến tình hình dịch bệnh và nguy cơ của từng khu vực, từng địa bàn. Có nghĩa là TPHCM đã quét truy tìm F0 nhiều lần trong hơn 100 ngày qua.

Hơn 2 tuần qua, TPHCM đã tập trung, tăng cường lực lượng rất mạnh. TP hy vọng sẽ quét, phát hiện đến F0 cuối cùng trên địa bàn TP. Đó là mong muốn, nhưng rất khó trong một thời gian nhất định, và dù khó cũng phải làm.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, phương châm chung của TP, an toàn là trên hết. Nếu có nới giãn cách, hay có mở đến mức nào đi nữa thì cũng phải đặt mục tiêu an toàn trên hết. An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn, TPHCM đặt vai trò của người dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của người dân là chiến sĩ, là chủ thể quyết định thành bại trong cuộc chiến này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý, luôn luôn nhớ rằng vai trò của TPHCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. TPHCM không thể làm tách rời mà phải làm có sự phối kết hợp, hết sức chặt chẽ. Tuyệt đối không chủ quan, không nôn nóng, triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn. Trước hết, TP phải chọn địa phương làm thí điểm, bởi mỗi quận huyện cũng khá lớn để cho những thông số, những cách làm, biện pháp giải pháp, qua đó, giúp TPHCM rút kinh nghiệm.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng lường trước khả năng không thể hoàn thành mục tiêu cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, mà chỉ có một số quận, huyện hoàn thành. Do đó, TPHCM phải “xin thêm” một thời gian nữa, có thể tới hết tháng 9.2021 để tập trung kiểm soát dịch bệnh. Ông Nên giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM thảo luận để có văn bản sớm xin ý kiến của Chính phủ.



Gắn chiến lược này với các chiến lược khác



Đề cập đến các chiến lược đã xây dựng cho thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, đầu tiên là chiến lược về y tế, từ y tế dự phòng, y tế cơ sở đến trung tâm y tế cấp quận, cấp TP phải hệ thống trở lại…

Trong chiến lược này, ngoài củng cố hệ thống y tế nhà nước, tính luôn các hệ thống bên ngoài bằng cơ chế, chính sách để thu hút, quy tụ và hình dung ra rằng lực lượng y tế không chỉ tây y mà còn đông y, y học dân tộc…. Cần huy động, phát huy các nguồn lực bằng cơ chế chính sách. Những việc nào thuộc thẩm quyền của TP thì tham mưu TP, vấn đề nào vượt thẩm quyền, xin ý kiến Trung ương.

Cùng với chiến lược về kinh tế, Bí thư Thành ủy cũng đề cập đến chiến lược giáo dục đào tạo. Khi học trực tuyến không chỉ bất tiện, mà từ bất tiện đó, trong nguy có cơ. Cần tạo môi trường thuận lợi, huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia vào giáo dục – đào tạo bằng nhiều loại hình. Đừng để trường hợp nào bị bỏ rơi, đừng để trường hợp nào không được đến trường. Chiến lược xa hơn nữa, cần tận dụng môi trường này phát huy trí tuệ của học sinh.

Nhấn mạnh về chiến lược truyền thông, ông Nguyễn Văn Nên lưu ý, trong phòng chống dịch, quan điểm, chiến lược, ý định, sách lược, tất cả là những điều người dân phải biết. Cần có thông tin chính thống, nếu không người dân sẽ nghe các thông tin bị nhiễu. Truyền thông cần chuẩn bị một chiến lược đúng tầm.

Nêu cao vai trò của việc huy động các nguồn lực, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, phải có chiến lược để tạo điều kiện thông thoáng cho mọi tổ chức, cá nhân phát huy các nguồn lực thuận lợi nhất, để có thể liên lạc, chuyển tải, giúp đỡ, không gặp bất cứ phiền phức nào. Làm sao phát huy, kiến tạo cơ chế để người dân đóng góp.

Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý, về an ninh quốc phòng, đối ngoại, phải có chiến lược, thế trận và có nền tảng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Chính lực lượng này sẽ góp phần cho các lực lượng khác.

Riêng chiến lược khoa học công nghệ, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, phải thực hiện tốt dữ liệu về vaccine, xét nghiệm, dữ liệu F0… để phục vụ cho các hoạt động thời gian tới. Chiến lược về khoa học công nghệ phục vụ phòng chống dịch và phục hồi kinh tế phải làm nhanh, hiệu quả.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị làm thêm 2 chiến lược. Đó là Chiến lược công tác dân vận trong tình hình mới và Chiến lược tăng cường xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tất cả các chiến lược đi theo hướng đã thống nhất, có đánh giá độ an toàn, độ mở, nhằm thu hẹp "vùng đỏ", "vùng đỏ" chuyển sang "vùng cam", "vùng cam" xuống "vùng vàng", "vùng vàng" xuống "vùng xanh". Mở rộng vùng xanh rộng hơn nữa, cần rút kinh nghiệm từ những nơi làm trước để có những bài học. "Đích của chúng ta là hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, tăng vaccine để thực hiện miễn dịch cộng đồng", ông Nên nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, từng chiến lược, chú ý tính khả thi, lộ trình, đặc biệt quan tâm gắn chiến lược này với chiến lược khác, nhất là y tế với công nghệ. Phải liên kết các chiến lược với nhau để có tính khả thi cao, phục vụ cho cuộc sống bình thường mới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Chúng ta đang ở trong chặng đường khó khăn, phải cố gắng tập trung hết sức để vượt qua. Dù có khó khăn phải tập trung cùng nhau vượt qua. Mình động viên mình là động viên toàn hệ thống cấp dưới – vì mình là lãnh đạo. Khi hệ thống chính trị vượt qua thì nhân dân vượt qua, vì mình là người chèo, người cầm lái. Do đó, đề nghị các đồng chí cố gắng hết sức, động viên nhau, toàn hệ thống cố gắng vượt qua khó khăn và tự tin rằng, nếu bài bản như vậy, thì sẽ thành công", thông tin được dẫn từ trang tin đảng bộ TP. HCM.