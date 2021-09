TP.HCM: Người dân chủ động mua hàng nhờ ứng dụng BIPBIP

Việc cung ứng thực phẩm thiết yếu cho nhân dân TP.HCM vừa qua cơ bản đã đáp ứng tốt. Hiện nay, nhiệm vụ bức thiết của ngành Công thương và các hệ thống phân phối là phải nỗ lực tối đa để bổ sung thêm nguồn cung hàng hóa phong phú để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người dân.



Trong bối cảnh người dân TP.HCM đang thực hiện quy định về giãn cách xã hội "ai ở đâu ở yên đó", hiện nay, lực lượng cơ quan chính quyền địa phương và tình nguyện viên đã triển khai nhiều biện pháp để tiếp nhận và đáp ứng nhu cầu cung cấp thực phẩm cho người dân, nhưng với nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng thì các khâu quản lý đơn hàng qua các bảng biểu đưa về khu phố, tổ sẽ tốn nhân lực để quản lý dẫn đến các thiếu sót trong việc giao nhận đơn hàng hay thanh toán.

Thấu hiểu sự khó khăn và nhu cầu bức thiết của người dân, Central Retail Việt Nam – Tập đoàn bán lẻ đa ngành nghề, đơn vị sở hữu, trực tiếp quản lý nhiều chuỗi siêu thị, đại siêu thị trong đó có GO!, Big C, Tops Market đã đề xuất đến Sở Công Thương TP. HCM cùng đồng hành với UBND các quận, huyện và chính quyền địa phương triển khai ứng dụng BIPBIP – ứng dụng đặt thực phẩm với các thao tác đơn giản để mua hàng, thanh toán, thông tin đơn hàng rõ ràng thuận tiện cho giao nhận.

Với ứng dụng này, người dân có thể mua trực tiếp các nhu yếu phẩm hàng ngày theo từng combo riêng với giá tốt chỉ từ 120.000 đồng và được giao đến tận nhà hoặc cơ quan địa phương. Việc này sẽ giúp người dân an tâm và chủ động nguồn thực phẩm theo nhu cầu đồng thời giảm tải cho các cơ quan chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận 2, quận Tân Phú, là những quận đầu tiên áp dụng ứng dụng BIPBIP, đã trực tiếp truyền thông, hướng dẫn người dân trong Quận mình sử dụng, có thêm phương thức mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Dù chỉ mới triển khai, nhưng ứng dụng BIPBIP đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ chính quyền địa phương.

Hiện Central Retail tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chính quyền địa phương để có thể triển khai thêm nhiều khu vực khác nữa trên toàn thành phố.

Theo chia sẻ của ông Olivier Langlet, Tổng giám đốc tập toàn Central Retail Viet Nam "Việc cung cấp giải pháp công nghệ, cùng nguồn thưc phẩm chất lượng đa dạng với giá tốt là điều chúng tôi luôn thực hiện mỗi ngày nhằm hỗ trợ cộng đồng tiếp cận dễ dàng với nguồn cung ứng thực phẩm hàng thiết yếu đa dạng hơn mà vẫn đảm bảo an toàn trong thời gian giãn cách xã hội."

BIPBIP - Ứng dụng cung cấp giải pháp đi chợ chủ động từ Centrail Retail Việt Nam với hơn 20 nghìn mặt hàng bán chạy được cung ứng trực tiếp từ chuỗi siêu thị Big C, GO!, Tops Market, với nhiều phương thức thanh toán đơn giản và an toàn, cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tư vấn hỗ trợ trực tiếp từ ứng dụng, tổng đài, Fanpage và Zalo.

Người dân có thể liên lạc đặt hàng chỉ với các thao tác đơn giản thực phẩm sẽ được giao đủ, đúng đến từng nhà, từng ngõ ngách nhỏ với sự phối hợp trực tiếp với các cơ quan chính quyền địa phương trong thời gian tuân thủ giãn cách chống dịch Covid-19.