TP.HCM làm Quảng trường, Trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm gần 29.600 tỷ đồng

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 18/4, HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính mới tại Thủ Thiêm theo phương thức đối tác công tư (PPP) Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 29.559 tỷ đồng.

Thành phố thống nhất giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án này.

Phối cảnh của trung tâm hành chính mới TP.HCM.

Quảng trường trung tâm Thành phố và trung tâm hành chính của Thành phố đặt tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), có quy mô khoảng 46,72 ha, được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Đây là các hạng mục vận hành, khai thác độc lập.

Trong đó, dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe tại khu công viên cảnh quan, với tổng mức đầu tư dự kiến 3.508,9 tỷ đồng. Hạng mục công viên hồ trung tâm bao gồm các công trình công cộng và biểu tượng như tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài...

Dự án thành phần 2 xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị của Thành phố, với tổng mức đầu tư dự kiến là 18.492,8 tỷ đồng.

Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, trung tâm dự kiến phục vụ 1.500–2.000 lượt công dân, doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi tập trung các công trình định hình trung tâm hành chính- tài chính mới của TP.HCM.

Dự án thành phần 3 là Trung tâm hội nghị – biểu diễn, quy mô khoảng 2.000 chỗ, với tổng mức đầu tư dự kiến 6.856 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 là Quảng trường trung tâm TP.HCM, tổng mức đầu tư dự kiến 733,5 tỷ đồng, phục vụ tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của Thành phố.

Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình dự kiến từ năm 2026 - 2028.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, trong tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.135,62 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố tương ứng khoảng 7.455,58 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thanh toán trong vòng 3 năm, kể từ thời điểm dự án quyết toán hoàn thành và bàn giao.

Nhà đầu tư đề xuất các lô đất thanh toán thuộc Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thuộc phường An Khánh. Bao gồm lô 1.K2.2C.-2.HH, 1.K2.2C.-4.HH có diện tích 4,59 ha, thuộc Phân khu số 1 và Phân khu số 2 và lô 1.K2.7.DV là 1,97 ha.

Theo xác định sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường, giá trị các lô đất này tổng cộng là 22.135,62 tỷ đồng, tương đương 74,8% tổng mức đầu tư dự kiến căn cứ theo quy định.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, công trình Quảng trường, Trung tâm hành chính Thành phố tại Thủ Thiêm sẽ khởi công dịp 30/4 này.