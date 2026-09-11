TPHCM: Hướng dẫn triển khai quy định mới về điện mặt trời mái nhà

Việc triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TPHCM.

Ngày 9-9, Sở Công thương TPHCM phối hợp Tổng Công ty Điện lực TPHCM tổ chức Hướng dẫn triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP của Chính phủ (phần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2025/NĐ-CP) về phát triển điện tự sản xuất, tự tiêu thụ từ nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Việc tổ chức hội nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính mà chính quyền cấp xã, phường, đặc khu gặp phải trong quá trình triển khai quy định mới và thống nhất cách thức tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện Cục Điện lực (Bộ Công thương) hướng dẫn một số nội dung mới của Nghị định 243 về cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong đó, quy định mới cho phép lắp đặt tấm quang điện cả trên mái và mặt bao che công trình; đồng thời đơn giản hóa thủ tục. Chủ đầu tư chỉ cần thông báo tới UBND cấp tỉnh. Đối với hộ gia đình, khi bán điện dư thì không phải đăng ký là hộ kinh doanh.

Đại diện Cục Điện lực cho biết thêm, từ nay đến hết năm 2030, các bên được thỏa thuận tỷ lệ bán điện dư vượt mức 50%. Quy định này được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng tới mục tiêu 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời vào năm 2030. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch phục vụ phát triển kinh tế bền vững.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM đề xuất triển khai các công cụ trực tuyến trên ứng dụng và website để khách hàng có thể tự tra cứu trạng thái hồ sơ. Theo đó, sự phối hợp giữa Sở Công thương, các cấp chính quyền địa phương và đơn vị điện lực là yếu tố then chốt để đồng bộ hóa dữ liệu quản lý và giải đáp các vướng mắc kỹ thuật. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tự sản tự tiêu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội.