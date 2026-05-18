Theo kế hoạch, ngày mai (19-5), TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử đối với Lê Văn Lành (SN 1963; quê TPHCM) cùng 2 đồng phạm là Lê Gia Bảo (SN 1995, con trai Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

"Giăng bẫy"

Theo cáo trạng, Lê Văn Lành là phóng viên hợp đồng thời vụ của một tạp chí. Từ năm 2021, Lành bắt đầu bí mật quay phim các tổ tuần tra CSGT. Đến đầu năm 2023, Lành rủ rê con trai là Lê Gia Bảo và bạn xã hội là Nguyễn Tuấn Anh (thợ điện lạnh) cùng tham gia. Các đồng phạm được hướng dẫn sử dụng thiết bị công nghệ như máy quay siêu nhỏ, nón lưỡi trai gắn camera giấu kín để bí mật ghi hình.

Theo VKSND TPHCM, thủ đoạn của nhóm này là chủ động vi phạm giao thông (như chuyển hướng không có tín hiệu) để CSGT dừng phương tiện, từ đó bí mật quay phim các lỗi thiếu sót về lễ tiết, tác phong hoặc quy trình công tác của cán bộ.

Thu "phí tháng"

Sau khi có hình ảnh, Lành liên hệ với chỉ huy hoặc tổ trưởng các Đội CSGT để đe dọa, buộc họ phải chung chi tiền hàng tháng. Từ tháng 1-2023 đến tháng 4-2025, nhóm của Lành đã cưỡng đoạt tiền của 30 cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc nhiều đơn vị với số tiền từ 2 triệu đến 7 triệu đồng/tháng mỗi người.

Ảnh minh họa AI

Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là hơn 1,5 tỉ đồng.

Để che giấu dòng tiền bất chính, Lành yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của con trai, bạn bè hoặc người yêu (Nguyễn Huỳnh N.) với nội dung ngụy trang là: "Mua báo", "tiền gạo", "chuyển A Lành".

Số tiền chiếm đoạt được, Lành chia cho Bảo khoảng 150 triệu đồng, cho Tuấn Anh khoảng 17 triệu đồng, số còn lại hơn 1,3 tỉ đồng Lành sử dụng tiêu xài cá nhân và sinh hoạt chung.

Vụ việc bị phát hiện vào ngày 22-4-2025, khi Nguyễn Tuấn Anh chở Lê Gia Bảo vi phạm giao thông trên đường Võ Văn Kiệt. Khi bị Tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn dừng xe, cả hai tự xưng là nhà báo và đưa ra giấy giới thiệu để trống tên và nội dung công tác.

Nghi vấn các đối tượng giả danh, tổ công tác đưa về trụ sở làm việc, qua đó phát hiện các dữ liệu cưỡng đoạt tiền trong điện thoại của Bảo.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng xác định tạp chí nơi Lành làm việc không phân công Lành thực hiện chuyên đề liên quan đến CSGT và các hình ảnh Lành dùng để uy hiếp có trường hợp không phải là hình ảnh thật của cán bộ đơn vị đó.

Đối với các cán bộ CSGT là bị hại, họ khai do bị uy hiếp tinh thần và danh nghĩa phóng viên của Lành nên đã chuyển tiền; các bị hại này không yêu cầu trả lại tiền mà chỉ đề nghị xử lý nghiêm các bị can theo pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Lành và đồng phạm bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù. Các bị cáo còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và phạm tội 02 lần trở lên.



