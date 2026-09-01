TP.HCM: Cô gái 26 tuổi rơi lầu tử vong khi sang nhà bạn chơi, tâm sự một chuyện trước lúc xảy ra sự việc

Chiều 31/8, cô gái đến nhà bạn chơi, đến tối thì xảy ra sự việc đau lòng.

Vụ việc một cô gái rơi lầu tử vong, xảy ra tại Khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, TP.HCM) đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo thông tin ban đầu, tối ngày 31/8, người dân tại khu nhà ở xã hội trên đường D32 (Khu dân cư Việt Sing) phát hiện có một người rơi từ tầng cao xuống khu vực sân. Khi người dân đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân là một cô gái, đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Fanpage Tôi là dân Thuận An)

Cơ quan công an sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Đ.T.N. (26 tuổi, quê ở Gia Lai).

Thông tin xác minh ban đầu cho hay, chiều 31/8, chị N. đến nhà một người bạn ở tầng 6 của tòa nhà chơi và tham gia ăn nhậu cùng những người có mặt. Cô gái cũng tâm sự với mọi người về việc đang buồn chuyện tình cảm. Sau đó, chị N. đi vào phòng ngủ của chủ nhà rồi rơi xuống sân. Cơ quan chức năng xác định, chị N. rơi từ ô cửa sổ trong phòng ngủ xuống đất.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.