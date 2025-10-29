TP.HCM chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.300 hộ dân để khởi công mở rộng tuyến đường QL 22 thành 10 làn xe, xây 7 cầu vượt trong năm 2026

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản thống nhất kế hoạch triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến Vành đai 3) theo phương thức đối tác công tư (BOT). Theo đó, thành phố sẽ khởi công dự án trong quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng, khai thác từ năm 2028.

Vị trí dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 22.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao làm đầu mối đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng nội dung, tiến độ; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Về quy mô, Quốc lộ 22 dài hơn 8 km sẽ được mở rộng lên 60 m (rộng 10 làn xe). Trong đó, 4 làn xe ở giữa có tốc độ thiết kế 80 km/h, 6 làn xe hai bên có tốc độ 60 km/h.

Trên tuyến sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao lớn nhằm giảm ùn tắc và tăng năng lực lưu thông, gồm: Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư trên 10.424 tỷ đồng và được chia thành 3 dự án thành phần:

Dự án thành phần 1 sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời hạ tầng tại huyện Hóc Môn (cũ) tổng vốn 6.227 tỷ đồng. Dự kiến giải phóng mặt bằng khoảng 16,6 ha, ảnh hưởng 1.362 hộ dân, trong đó 392 hộ bị giải tỏa trắng.

Dự án thành phần 2: Sẽ di dời hạ tầng trên địa bàn Quận 12 (7 tỷ đồng). Công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn tất trong quý 2/2026, tạo điều kiện khởi công dự án đúng kế hoạch.

Dự án thành phần 3: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 theo hợp đồng BOT (4.190 tỷ đồng).

Quốc lộ 22 hiện là tuyến đường huyết mạch kết nối TP.HCM với Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), giữ vai trò quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN. Tuy nhiên, mặt đường hiện tại chỉ rộng 36-40 m với 6 làn xe, khiến tình trạng ùn tắc ngày càng gia tăng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc mở rộng Quốc lộ 22 sẽ đồng bộ với các dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm thành phố và các tỉnh Đông Nam Bộ.