TP.HCM: Camera AI phát hiện gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông trên các tuyến đường sau

Ngày 18-11, Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết, hệ thống camera AI đã phát hiện và thông báo đến chủ xe 5.898 trường hợp vi phạm, tính từ ngày 1-9-2025. Đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông đô thị.

PC08 đánh giá rằng tại những khu vực có camera giám sát, các hành vi vi phạm từng diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe đã giảm đi rõ rệt.

Camera AI khác gì so với camera thường? Điểm đặc biệt là các camera AI có thể ghi nhận được nhiều lỗi vi phạm giao thông của cùng một người trong cùng một thời điểm bất kể ngày hay đêm, trong khi các camera thông thường trước đây chỉ có thể ghi nhận được một lỗi. Các hành vi vi phạm giao thông mà camera AI có khả năng tự động nhận dạng là: vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Dữ liệu về các hành vi vi phạm sẽ được hệ thống camera AI ghi lại và cập nhật ngay lập tức lên hệ thống. Sau đó, CSGT sẽ tiếp nhận và phân tích dữ liệu. Thông báo "phạt nguội" sẽ được phát hành và gửi đến người dân trong vòng 10 ngày.

Các lỗi bị hệ thống camera AI "soi" và ghi hình bao gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Dưới đây là danh sách tuyến đường trọng điểm đã được PC08 công bố lắp đặt camera AI giám sát:

1. Khu vực giao lộ, cửa ngõ:

Tại tuyến đường Nguyễn Thị Định - Đường A có 3 camera được lắp đặt; Ngã tư Bình Thái là một điểm giám sát quan trọng. Một camera được đặt tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh - đoạn đường vào Tòa The Manor.

2. Tuyến đường trung tâm:

Xô Viết Nghệ Tĩnh có 3 điểm giám sát tại các giao lộ: Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Văn Lạc và Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân.

Tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai có 5 điểm: Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai - Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng, và Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tuyến đường Võ Thị Sáu có 5 điểm: Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu – Pasteur, Võ Thị Sáu - Trương Định, Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan, và Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông.

3. Tuyến đường lớn và cửa ngõ phía Bắc:

Tuyến đường Điện Biên Phủ có tới 9 điểm giám sát, tập trung tại các giao lộ: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Thông, Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Pasteur, Điện Biên Phủ - Phạm Ngọc Thạch, và Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng.

Tuyến đường Đặng Thúc Vịnh (hướng cửa ngõ) có 4 điểm giám sát tại các giao lộ: Đặng Thúc Vịnh - Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh - Trịnh Thị Miếng, Đặng Thúc Vịnh - Nguyễn Thị Ngân, và Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương.

Người dân TP. HCM cần lưu ý rằng hệ thống camera giám sát đang được mở rộng. Việc nắm rõ vị trí các camera là cần thiết, nhưng tuân thủ pháp luật giao thông phải là hành vi tự giác để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.