TP.HCM: Bé 6 tháng tuổi xuất huyết não nghi bị bạo hành

Ngày 13/1, thông tin với VTC News, chị P.T.N.A. (SN 1991, ngụ tại chung cư L.T., quận Bình Tân, TPHCM) cho biết vừa trình báo công an về nghi vấn con của chị (bé trai 6 tháng tuổi) bị bạo hành dẫn đến xuất huyết não.

Bé trai đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo chị N.A, chị gửi con cho một bảo mẫu nhận trông trẻ ở cùng chung cư L.T, từ 7h đến 17h mỗi ngày.

Sau một tuần gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo, bé bị té nên sức khoẻ không ổn định.

“Khoảng 14h, cô gọi điện báo bị té võng bất tỉnh nên tôi chạy về liền. Cô bồng bé đưa tôi thì bé tím tái. Đưa đi bệnh viện thì bác sỹ báo đã ngưng tim lâu rồi, não bị phù. Chụp X- Quang thì thấy xuất huyết não”, chị N.A. thông tin.

Theo chị N.A., do thấy có dấu hiệu nghi vấn bạo hành, phía bệnh viện hướng dẫn gia đình trình báo công an.

“Bé đang trong phòng cấp cứu rất nguy kịch nên gia đình chưa nghĩ tới việc báo công an. Sau đó, tình hình bé càng ngày càng nguy kịch, bệnh viện trình báo công an và công an vào làm việc”, chị N.A thông tin thêm.

Cũng theo chị N.A, cháu bé hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.