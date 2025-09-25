HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TPHCM: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton

Nguyễn Dũng |

Trưa 25/9, lực lượng chức năng TPHCM đã phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, sau khi người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng carton.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân đi ngang hẻm bên hông siêu thị Co.opmart (đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) phát hiện một thùng giấy có dấu hiệu bất thường.

TPHCM: Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Tò mò mở ra kiểm tra, người dân bàng hoàng thấy thi thể bé sơ sinh được quấn trong khăn. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan công an.

Theo ghi nhận, đến hơn 12h, cảnh sát cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt, phong tỏa hai đầu hẻm, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai nhân chứng.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính, nguyên nhân tử vong của cháu bé và truy tìm người đã bỏ lại thi thể.

