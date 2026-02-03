HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TPHCM: 46 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên

Ngọc Giang |

Sau bữa tiệc tất niên, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt, phải nhập viện điều trị, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.

Ngày 3-2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) đang tiếp nhận, theo dõi và điều trị cho 46 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến một bữa tiệc tất niên tại phường Bà Rịa.

Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1-2; đến chiều 3-2 vẫn tiếp tục ghi nhận thêm trường hợp đến khám và điều trị. Hầu hết người bệnh có các triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói và sốt.

TPHCM: 46 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên - Ảnh 1.

Nhiều trường hợp đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa. Ngày 31-1, đơn vị này đặt tiệc tất niên tại một nhà hàng tại xã Xuyên Mộc; thức ăn sau đó được vận chuyển về trụ sở ngân hàng để tổ chức tiệc với khoảng 170 người tham dự.

Thực đơn gồm nhiều món như ốc hương, gỏi sứa tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót, bánh tét, củ kiệu…

Đến khoảng 14 giờ ngày 1-2, một số người bắt đầu xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa và phải nhập Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện cho biết hiện chưa ghi nhận ca diễn biến nặng. Đến chiều 3-2, đã có 16 trường hợp ổn định, được cho thuốc về nhà theo dõi. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm theo quy định.

