TP.HCM: 2 bà cháu bị cây xanh bật gốc đè trúng giữa trời mưa

Tối 1/10, khi trời mưa lớn người phụ nữ lái xe máy chở cháu trai học lớp 5 đi học về, thì bất ngờ bị một cây lớn bật gốc đè lên người tại phường Đông Hòa, TP.HCM.

Theo thông tin trên báo Lao Động, vào gần 19h cùng ngày trên địa bàn phường Đông Hòa (trước đây là thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có mưa gió lớn.

Khoảnh khắc 2 bà cháu bị cây xanh ngã đổ đè trúng do camera an ninh ghi lại. Ảnh: Tuổi trẻ

Gió to đã làm một số cây xanh cao hơn 10 m, có đường kính khoảng 45 cm trên đường Tân Hòa bị bật gốc, ngã ra đường.

Thời điểm này, một phụ nữ lái xe máy chở cháu trai học lớp 5, đang lưu thông trên đường Tân Hòa đã bị một cây xanh đè trúng. Thấy vậy, người dân đã hô hoán nhau kéo hai bà cháu ra ngoài rồi đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Đông Hòa đã có mặt để xử lý hiện trường.

Cây xanh ngã đổ ở phường Đông Hòa. Ảnh: Báo Lao động

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, tại hiện trường, ba cây xanh cách nhau chỉ khoảng 20m bị bật gốc, đổ ngang đường khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Theo camera ghi lại, thời điểm ba cây xanh đổ có nhiều người qua lại trên đường. Hai bà cháu chở nhau trên xe máy không tránh kịp nên bị một cây đè trúng và được người dân giải cứu.