TP phía Bắc quyết xây đại công trình 6.200ha, nối với đường sắt 8,4 tỷ USD và cầu vượt biển top Đông Nam Á

Thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng

UBND thành phố vừa có Quyết định 4068/QĐ-UBND thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng tại thành phố Hải Phòng.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng có quy mô khoảng 6.292 ha bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, được tổ chức thành các khu chức năng, bao gồm: Khu sản xuất, khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng trong tương lai bằng AI ChatGPT

Các khu chức năng trong Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật được bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được thành lập để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được quy hoạch tại 3 vị trí với tổng diện tích khoảng 6.292 ha, thuộc phạm vi các khu kinh tế ven biển của thành phố, cụ thể:

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ cao và tài chính có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Khu được tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng; trung tâm logistics; khu thương mại - dịch vụ và các khu chức năng khác theo quy định.

Hai trợ lực đường sắt 8,4 tỷ USD và cầu vượt biển top Đông Nam Á

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng sẽ được kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, 2 công trình trọng điểm của TP này.

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện 1 nối khu vực đất liền thuộc quận Hải An cũ với đảo Cát Hải thuộc huyện Cát Hải cũ, có tổng mức đầu tư là gần 11.850 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Với tổng chiều dài 15,63 km trong đó phần vượt biển dài 5,44km, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đã trở thành cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cây cầu vượt biển dài hàng đầu của Đông Nam Á.

Còn tuyến đường sắt chiến lược Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có tổng vốn đầu tư khoảng 8,37 tỷ USD (tương đương 203.231 tỷ đồng). Dự án này nhằm kết nối Lào Cai với Hà Nội và cảng Hải Phòng, với mục tiêu nâng cao năng lực vận tải và kết nối liên vận với Trung Quốc.

Việc Khu thương mại tự do của Hải Phòng được kết nối trực tiếp với tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vì nó tạo ra một chuỗi logistics đa phương thức liền mạch giữa biên giới – nội địa – cảng biển.

Tuyến đường sắt liên vận quốc tế cho phép hàng hóa từ Tây Nam Trung Quốc và tiểu vùng sông Mê Kông có thể đi thẳng ra biển thông qua cảng Lạch Huyện, giúp Hải Phòng không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn trở thành “cửa ngõ xuất khẩu” của khu vực lân cận.

Trong khi đó, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện đóng vai trò là “đường trục sinh mạch” kết nối trực tiếp đất liền với cảng nước sâu, rút ngắn đáng kể thời gian trung chuyển và chi phí logistics.

Sự kết hợp giữa đường sắt xuyên biên giới và cầu vượt biển hiện đại tạo cho khu thương mại tự do lợi thế cạnh tranh độc nhất: có thể đón dòng hàng quốc tế, xử lý, chế biến và tái xuất ngay cạnh cảng, tương tự mô hình các Free Trade Zone thành công tại Singapore hay Busan (Hàn Quốc).

Nhờ đó, Hải Phòng được kỳ vọng không chỉ là đầu mối hàng hải phía Bắc mà trở thành trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa xuyên Á, thu hút mạnh mẽ đầu tư FDI, công nghiệp chế biến – hỗ trợ, và dịch vụ thương mại tầm khu vực.