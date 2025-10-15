TP lớn nhất Việt Nam quyết chi 10.000 tỷ đồng cho một dự án, từng bước tạo nên biểu tượng sông Hàn ở ĐNÁ

Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng 20 bến thủy nội địa phát triển du lịch

UBND TP. Đà Nẵng vừa cho biết, thành phố đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm hướng đến mục tiêu phát triển không gian du lịch sông – biển, đưa sông Hàn và các tuyến sông lân cận trở thành “biểu tượng mới” của du lịch Đà Nẵng trong thập kỷ tới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2030, tập trung trong phạm vi từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, với việc đầu tư 8 bến thủy nội địa hiện đại. Các bến này sẽ được đồng bộ hạ tầng phụ trợ như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan và công trình dịch vụ phía sau bến.

Đặc biệt, Đà Nẵng cũng sẽ đầu tư hệ thống tàu thuyền phục vụ du lịch đường thủy, kết hợp hiệu ứng chiếu sáng, trình diễn nghệ thuật, show ánh sáng đêm trên sông Hàn.

Giai đoạn 2 được thực hiện trong giai đoạn 2028 – 2031, chia thành hai dự án thành phần. Thành phố sẽ tiếp tục xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò, kết hợp các công trình phụ trợ tương tự, đồng thời đầu tư thêm 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ. Các khu vực này được kỳ vọng mở rộng không gian du lịch đường sông ra toàn địa bàn Đà Nẵng và kết nối với các tuyến du lịch đường thủy Quảng Nam – Hội An.

Theo quyết định phê duyệt, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày thành phố có quyết định giao đất và cho thuê đất để triển khai giai đoạn 1. Trong quá trình đầu tư, Đà Nẵng sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành và nhà đầu tư nhằm đảm bảo quy hoạch đồng bộ, quản lý hiệu quả, bảo vệ môi trường và khai thác bền vững tài nguyên sông nước.

Video mô phỏng sự phát triển sầm uất, sôi động của sông Hàn Đà Nẵng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo ra (hình ảnh chỉ mang tính chất giả định khi dự án đã hoàn thành).

Đưa du lịch sông Hàn nổi tiếng khu vực

Việc Đà Nẵng dự kiến đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng hệ thống bến du thuyền và phát triển du lịch sông Hàn sẽ đưa con sông này trở thành biểu tượng du lịch mới của thành phố biển năng động nhất miền Trung, sánh ngang với các đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Sự phát triển của hạ tầng đường thủy sẽ giúp Đà Nẵng khai thác hiệu quả lợi thế sông – biển hiếm có, đồng thời giảm tải cho các điểm du lịch ven biển vốn đã đạt ngưỡng đông khách. Khi hoàn thiện, sông Hàn sẽ là điểm trung chuyển quan trọng, nối kết hệ thống du lịch ven sông – ven biển – bán đảo Sơn Trà, tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch liên hoàn, đa dạng và giàu trải nghiệm.

Dự án gần 10.000 tỷ đồng không chỉ tạo ra diện mạo mới cho không gian đô thị, mà còn mang ý nghĩa kinh tế sâu rộng. Trong quá trình triển khai và vận hành, hệ thống bến du thuyền sẽ tạo hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, du lịch và thương mại. Khi đi vào khai thác, dòng khách du lịch tăng mạnh sẽ kéo theo doanh thu từ lưu trú, ẩm thực, giải trí và mua sắm — đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố.

Hơn hai thập kỷ qua, sông Hàn luôn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Ảnh: VinWonders

Hơn thế nữa, bến du thuyền hiện đại sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Đà Nẵng. Những công trình ven sông kết hợp ánh sáng, nghệ thuật, cây xanh và không gian công cộng sẽ giúp chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và hình ảnh của thành phố. Nếu được quy hoạch bài bản và truyền thông mạnh mẽ, sông Hàn hoàn toàn có thể trở thành “điểm đến du lịch đường thủy nổi tiếng Đông Nam Á”, tương tự sông Chao Phraya của Bangkok.

Trong bối cảnh nhiều đô thị Đông Nam Á như Bangkok, Singapore hay Kuala Lumpur đã phát triển mạnh mô hình du lịch trên sông, Đà Nẵng muốn “nổi tiếng khu vực” phải có chiến lược khác biệt. Đó có thể là những du thuyền nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt, các lễ hội ánh sáng trên sông, hay chuỗi đêm nhạc kết hợp ẩm thực biển – văn hóa bản địa.

Cùng với đó, thành phố cần xây dựng hệ thống dịch vụ cao cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, đồng thời gìn giữ được nét thanh bình, thân thiện của sông Hàn – yếu tố đã làm nên thương hiệu “thành phố đáng sống”. Nếu làm tốt, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch sông – biển hàng đầu khu vực, sánh vai cùng những điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Du lịch sông Hàn thời gian tới chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ảnh: VinWonders

Hơn hai thập kỷ qua, sông Hàn luôn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Đây là nơi tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế, cầu quay độc đáo và những cây cầu mang tính biểu tượng như Rồng, Trần Thị Lý, Thuận Phước. Với dự án bến du thuyền gần 10.000 tỷ đồng, sông Hàn sẽ bước sang một giai đoạn mới — không chỉ là biểu tượng văn hóa, mà còn là động lực phát triển du lịch – kinh tế – đô thị của toàn thành phố.

Nếu được triển khai đúng hướng, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, dự án này có thể đưa sông Hàn trở thành “trái tim du lịch” của Đà Nẵng — một điểm đến du lịch đường thủy đẳng cấp, biểu tượng của sự hiện đại, năng động và bền vững trong lòng Đông Nam Á.