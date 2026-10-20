TP Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo 5 tầng

Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo 5 tầng hướng đến cung cấp dịch vụ phù hợp với tình trạng sức khỏe, khả năng tự sinh hoạt và nhu cầu hỗ trợ của từng người.

Ảnh minh họa.

Năm tầng chăm sóc gồm: tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hỗ trợ tại cộng đồng; hỗ trợ tại nhà; chăm sóc tại cơ sở lưu trú và chăm sóc tại bệnh viện. Đây không phải là những bước bắt buộc mà mọi người cao tuổi phải lần lượt trải qua, mà là các hình thức chăm sóc có thể lựa chọn hoặc chuyển đổi tùy tình trạng sức khỏe.

Tầng 1: Tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe

Tầng này dành cho tất cả người cao tuổi, đặc biệt là người còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt. Các hoạt động gồm duy trì chế độ ăn uống phù hợp, vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi các yếu tố nguy cơ.

Nhân viên y tế tư vấn phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính và hướng dẫn sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Tầng 2: Hỗ trợ tại cộng đồng

Hình thức này phù hợp với người cao tuổi vẫn sống tại nhà nhưng cần hỗ trợ nhẹ, có nguy cơ suy giảm sức khỏe hoặc ít giao tiếp xã hội.

Trạm y tế, câu lạc bộ, đoàn thể và mạng lưới tình nguyện viên có thể phối hợp theo dõi sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn vận động, phục hồi chức năng cơ bản và tổ chức hoạt động giao lưu, giúp người cao tuổi duy trì khả năng độc lập và tăng kết nối xã hội.

Tầng 3: Hỗ trợ tại nhà

Tầng này dành cho người cao tuổi khó đi lại, mắc nhiều bệnh mạn tính, cần theo dõi thường xuyên hoặc vừa xuất viện và cần tiếp tục chăm sóc tại nhà.

Bác sĩ gia đình, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc và người thân phối hợp theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ dùng thuốc theo chỉ định và phục hồi chức năng. Gia đình cũng được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu bất thường để liên hệ cơ sở y tế kịp thời.

Tầng 4: Chăm sóc tại cơ sở lưu trú

Đây là hình thức dành cho người cao tuổi cần hỗ trợ thường xuyên hoặc chăm sóc dài hạn khi gia đình không thể bảo đảm việc chăm sóc an toàn tại nhà.

Các cơ sở có thể cung cấp dịch vụ dưỡng lão, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc người sa sút trí tuệ hoặc chăm sóc giảm nhẹ. Hoạt động chăm sóc cần bảo đảm an toàn, dinh dưỡng, quản lý thuốc, phòng té ngã và loét tì đè, đồng thời tôn trọng quyền và nhân phẩm của người cao tuổi. Cơ sở cần có kết nối với bệnh viện khi phát sinh vấn đề vượt quá khả năng xử trí.

Tầng 5: Chăm sóc tại bệnh viện

Bệnh viện tiếp nhận người cao tuổi mắc bệnh cấp tính, bệnh lý phức tạp, suy giảm chức năng nặng hoặc cần kỹ thuật chuyên sâu. Người bệnh được đánh giá toàn diện, điều trị và phục hồi chức năng phù hợp.

Sau khi xuất viện, bệnh viện cần phối hợp với trạm y tế, gia đình hoặc cơ sở chăm sóc để bảo đảm quá trình theo dõi, điều trị tiếp tục được duy trì.

Phối hợp liên tục giữa các tầng chăm sóc Hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào sự phối hợp giữa người cao tuổi, gia đình, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở lưu trú và chính quyền địa phương. Việc đánh giá định kỳ giúp xác định nhu cầu chăm sóc, lựa chọn dịch vụ phù hợp và chuyển đổi hình thức hỗ trợ khi cần. Trong đó, chăm sóc tại nhà và cộng đồng giữ vai trò nền tảng; cơ sở lưu trú và bệnh viện đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt hoặc phức tạp hơn. Mục tiêu là giúp người cao tuổi được chăm sóc an toàn, duy trì khả năng tự chủ và tiếp tục gắn bó với gia đình, cộng đồng.



