Trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn.

Đáng chú ý, chuyên án bắt đầu từ một đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn. Từ đầu mối này, lực lượng công an đã "lần theo dòng chảy ma túy", truy xét các mắt xích phía trên, các nhánh tiêu thụ phía dưới và nhóm người sử dụng.

Kết quả, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong đó, 105 đối tượng bị khởi tố về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 35 đối tượng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Từ một đối tượng nghiện đến chuyên án ma túy 140 đối tượng

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, trong quý II/2026, qua rà soát và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng có biểu hiện nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ. Đối tượng hoạt động tại nhiều khu vực như Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú. Từ Tùng, cơ quan công an xác định thêm nhiều mắt xích và đối tượng nghi vấn.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ. Mục tiêu là không chỉ xử lý người bán lẻ, mà truy đến các nguồn cung, đầu mối tiêu thụ và người sử dụng.

Ngày 15/4/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Tùng khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Từ đầu mối này, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra. Nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt để truy xét các đối tượng liên quan.

Bắt các đầu mối phía trên, xử lý các nhánh phía dưới

Quá trình điều tra xác định có 3 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng. Cơ quan công an cũng làm rõ 12 phân nhánh phía dưới mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép hoặc bán lại cho người nghiện. Theo cơ quan công an, các đối tượng hoạt động lưu động, phức tạp, liên tỉnh. Địa bàn liên quan trải rộng tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Từ một thông tin về đầu mối mua bán lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bố trí lực lượng đón lõng. Lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Cơ quan công an cho biết nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Chuyên án được triển khai trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của đồng chí Giám đố Công an TP Hồ Chí Minh. Theo Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây này thể hiện phương châm đấu tranh với tội phạm ma túy không dừng ở "khúc giữa". Lực lượng chức năng phải truy đến người cầm đầu, nguồn cung, mạng lưới tiêu thụ và cả người sử dụng. Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.