TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông nhờ camera giám sát

Như Ngọc, Hoàng Vũ, Công Trung
|

Từ đầu năm đến nay, hệ thống camera giao thông tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 84.500 trường hợp vi phạm.

Nhưng bên cạnh việc xử lý phạt nguội, những "mắt thần" trên đường phố cũng đang tạo ra một thay đổi quan trọng trong hành vi đi đường của người dân.

Thay vì cố tăng ga để kịp qua giao lộ như trước, nhiều người đi đường giờ đã chủ động dừng xe khi đèn tín hiệu sắp chuyển màu. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các camera giám sát, xử phạt tại TP Hồ Chí Minh đang dần thay đổi thói quen tham gia giao thông của không ít người dân.

Từ một, rồi nhiều hành vi được điều chỉnh, nhiều người cũng bớt đi nỗi lo mất an toàn khi điều khiển phương tiện.

Thay đổi văn hóa giao thông nhờ camera giám sát - Ảnh 1.

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện vận hành gần 2.000 camera giám sát giao thông trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ thành phố, trong đó có 31 camera tích hợp AI. Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống đã ghi nhận hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn hay dừng đỗ sai quy định...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống tạo ra các hiệu ứng răn đe mạnh mẽ và hình thành các thói quen tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, ngay cả khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Việc có thể bị ghi hình và phạt nguội bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu buộc người tham gia giao thông phải tự điều chỉnh hành vi và góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera giao thông và tăng khả năng xử lý vi phạm bằng AI trên nhiều tuyến đường.

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

