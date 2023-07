TP HCM: Truy tìm người đàn ông xông vào trụ sở tấn công công an phường

Chiều tối 15-7, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan truy tìm người đàn ông cầm kéo tấn công một cán bộ C ông an phường 15, quận Gò Vấp.

Người đàn ông cầm kéo đâm loạn xạ

Vào trưa cùng ngày, một người đàn ông mặc quần lửng, áo thun sọc trắng cầm kéo bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường 15. Lúc này có một cán bộ công an trực ban (tên H.) đang tiếp một người dân và hai người dân khác đang chờ. Người này nhắm vào cán bộ công an rồi đâm loạn xạ.

May mắn cán bộ công an phản ứng và dùng các đồ vật trên bàn để phòng vệ.

Clip: Camera an ninh ghi lại vụ việc

Thấy gây án không thành, người đàn ông lên xe máy bỏ chạy trên đường Thống Nhất, về hướng cầu Bến Phân, quận 12.



Hiện Công an phường 15 đã lập hồ sơ gửi lên Công an quận Gò Vấp để làm rõ.